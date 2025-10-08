Зарплата – кормом. Кот-кассир насмешил украинцев (фото)
Усатый "сотрудник" развеселил людей
Кот дремал на клавиатуре на кассе одного из мультимаркетов "Аврора" в городе Кременчуг. Пушистик выглядел, как настоящий кассир, немного заскучавший в ожидании покупателей.
Фото котика на кассе в "Авроре" опубликовали в TikTok. Кадр собрал много "лайков" и немало комментариев, некоторые добавили фото из других магазинов сети, где также "хозяйничают" кошки.
"Кассир" из "Авроры" развеселил украинцев
Украинцы шутят, что "Авроре" нужно добавить котика на логотип. Также пишут, что это лучший кассир и выражают надежду, что ему платят вкусным кормом. Вот самые смешные из комментариев:
- Но не забывайте платить с вкусным кормом
- Лучший кассир
- Котик тем временем уже письмо кому-то печатает
- Кот на кассе, контроль оплаты и терминала
- Вы этих кошек завозите или как? Вам нужно менять лого на кота
Ранее "Телеграф" рассказывал о "коллеге" котика из Авроры, который также "пристроился" на работу в магазине, но в продуктовом. Пушистик "контролировал" прилавок с сырной продукцией и насмешил сеть. А в Одессе котик продемонстрировал, что такова настоящая роскошная жизнь. Четвероногий решил поспать на капоте BMW i8, который владелец оставил на улице.