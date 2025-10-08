Зарплата – кормом. Кот-кассир насмешил украинцев (фото)

Усатый "сотрудник" развеселил людей

Кот дремал на клавиатуре на кассе одного из мультимаркетов "Аврора" в городе Кременчуг. Пушистик выглядел, как настоящий кассир, немного заскучавший в ожидании покупателей.

Фото котика на кассе в "Авроре" опубликовали в TikTok. Кадр собрал много "лайков" и немало комментариев, некоторые добавили фото из других магазинов сети, где также "хозяйничают" кошки.

Усатый кассир задремал в ожидании покупателей

Четвероногий менеджер проверяет, все ли хорошо в торговом зале

А этот контролирует кассу самообслуживания

"Кассир" из "Авроры" развеселил украинцев

Украинцы шутят, что "Авроре" нужно добавить котика на логотип. Также пишут, что это лучший кассир и выражают надежду, что ему платят вкусным кормом. Вот самые смешные из комментариев:

Но не забывайте платить с вкусным кормом

Лучший кассир

Котик тем временем уже письмо кому-то печатает

Кот на кассе, контроль оплаты и терминала

Вы этих кошек завозите или как? Вам нужно менять лого на кота

Ранее "Телеграф" рассказывал о "коллеге" котика из Авроры, который также "пристроился" на работу в магазине, но в продуктовом. Пушистик "контролировал" прилавок с сырной продукцией и насмешил сеть. А в Одессе котик продемонстрировал, что такова настоящая роскошная жизнь. Четвероногий решил поспать на капоте BMW i8, который владелец оставил на улице.