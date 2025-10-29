Провел в тюрьмах 27 лет, а затем стал трэш-стримером: как выглядит могила Дяди Мопса в Бердичеве (фото)

На своих стримах он за деньги выполнял унизительные и опасные задания зрителей

Сергей Новик, более известный под псевдонимом Дядя Мопс или Мопс дядя Пес, — украинский стример и YouTube-блогер, ставший известным благодаря своим скандальным "трэш-стримам". До интернет-славы он провел почти три десятилетия в тюрьмах. Умер Новик в возрасте 46 лет от двусторонней пневмонии.

Что нужно знать

Треш-стример Сергей Новик, известный как Дядя Мопс, умер в 2019 году, его похоронили в Бердичеве

Он стал известен благодаря прямым эфирам, где со своим другом выполнял унизительные и опасные задания за деньги

На его могиле стоит памятник с серебряной кнопкой YouTube и чайкой

Как Дядя Мопс стал известным

Новик снимал прямые эфиры в соцсетях. После освобождения из тюрьмы в 2016 году он вместе с другом Андреем Щадило начал снимать трансляции, в которых выполнял задания от зрителей за деньги, часто опасные и унизительные.

За определенную сумму, которую "задонатили" зрители, Щадило мог набить Дядю Мопса, выстрелить в него из травматического пистолета за большее количество денег. Главные герои трансляции также рассказывали о своих преступлениях и жизни в тюрьме.

За решеткой Новик провел 27 лет своей жизни. Преимущественно в тюрьму он попадал за кражи, мошенничество, потасовки и даже изнасилование.

У Новика была дочь, которую, по его словам, он очень любил. Она родила ему внука, которого из-за сложных обстоятельств и отсутствия денег отдала в интернат. Дядя Мопс "купил" внука за 20 тысяч гривен, потому что дочери нужно было поставить окна дома. За эти деньги она подписала документ, который позволил отцу забрать сына из интерната. Об этом бывший заключенный рассказывал в интервью Рамине в 2018 году.

Дядя Мопс скончался 17 декабря 2019 года в Бердичеве, где его и похоронили. Памятник треш-стримеру выполнен из черного гранита. На нем — цветное фото Новика в полный рост, рядом "серебряная кнопка" YouTube, подаренная ему платформой за 100 тысяч подписчиков еще при жизни. Видео с места захоронения поделился пользователь Инстаграм.

Также на могиле чайка из гранита. Дядя Мопс постоянно издавал звуки, похожие на крик этой птички. Судя по видео, на месте захоронения Новика приходят его фанаты — там есть живые цветы.

