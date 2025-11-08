Держал в страхе весь СССР: почему Харьков до сих пор помнит "вора в законе" по кличке Псих

Он был криминальным авторитетом, одно только упоминание о котором вызывало ужас по всему Советскому Союзу

В Советском Союзе существовали две параллельные реальности. Одна — официальная, с партийными съездами, пятилетками и моральным кодексом строителя коммунизма. Вторая — теневая, со своими законами, иерархией и кодексом чести, который был жесточе любой статьи Уголовного кодекса. В этом втором мире правили "воры в законе" — преступная элита, чьи имена шептали со страхом от Владивостока до Львова.

В середине 1970-х годов Харьков стал временной резиденцией одного из самых ужасных криминальных авторитетов советской эпохи – Васьки Психа. Его настоящее имя – Василий Якименко, родился он в 1916 или 1917 году в селе Березовка Харьковской области. Но цифры его биографии поражают больше, чем любые детективные романы: более 125 лет судимостей совокупно, дважды высшая мера наказания и четыре побега из тюрем на севере СССР.

Именно эти побеги подарили ему репутацию, от которой стынет кровь. Каждый раз Якименко брал с собой молодого заключенного – так называемого "бычка". Когда кончались продукты, спутник становился "едой". Этот ужасный факт превратил Ваську в живую легенду криминального мира, на имя которого равнялись другие преступные авторитеты.

Харьковская операция: охота на эмигрантов

Переезд Васьки Психа в Харьков в 1970-х совпал с историческим моментом – советские власти разрешили выезд евреев в Израиль. Опытный преступник мгновенно понял, какая золотая жила открылась перед ним. Логика была простой: готовясь к эмиграции, люди продавали все имущество и конвертировали средства в золото и драгоценности, которые можно попытаться вывезти контрабандой. Все эти сокровища хранились дома, превращая квартиры в настоящие сейфы.

Васька Псих с приспешниками в Харькове

Особое внимание группа Якименко уделяла тем, кто был связан с теневой экономикой – директорам магазинов, "цеховикам", товароведам. Такая жертва никогда не обратилась бы в милицию, потому что не смогла бы объяснить легальное происхождение богатства.

Афера виртуозов: классическая криминальная басня

Книга "Организованная преступность в Украине" приводит историю, идеально иллюстрирующую методы работы группы. Ее главным героем стал директор большого харьковского магазина Ицик Мойшевич, собиравшийся эмигрировать.

Слежка позволила преступникам найти слабое место – директор магазина Ицик Мойшевич, кроме официальной жены Сары Моисеевны, имел еще несколько молодых любовниц среди продавщиц и для свиданий арендовал конспиративную квартиру. Утром, когда он отправился на встречу, а его заместитель поехал на базу, преступники реализовали свой план: один из них позвонил в квартиру, представившись рабочим магазина, сообщил о якобы аресте директора и "ожидаемом обыске", призвав срочно собрать все деньги и драгоценности.

Василий Якименко известен как "Васька Псих"

В то же время второй участник преступления перекусил телефонный провод на лестничной площадке, чтобы сделать невозможным связь и проверку информации. Испуганная и дезориентированная Сара Моисеевна наспех сложила все ценности в сумки и вышла из квартиры. На выходе ее уже ждали переодетые в милицейскую форму преступники вместе с "понятыми". Они забрали сумки с драгоценностями, составили фальшивый протокол и строго приказали явиться на следующий день в райотдел.

Когда через несколько часов домой вернулся директор магазина, его жена еще под влиянием пережитого шока встретила мужа с облегчением. Немая сцена стала финалом этой искусно проведенной операции.

Наследие "воров в законе"

Васька Псих был частью системы, которая изначально базировалась на криминальной "демократии" – разрешении споров на "сходках" по четким "понятиям". Это был жесткий иерархический клан с тщательным подбором новых членов.

Но со временем деньги и власти сменили систему. Идейная база уступила место жестокости, хитрости и стремлению к богатству. "Воры в законе" начали контролировать теневую экономику, и именно нелегальные дельцы стали главным источником их доходов.

Клан Васьки Психа был ярким примером этой трансформации – от "идеальных" преступников до безжалостной машины по выбиванию денег. Его имя до сих пор вызывает в криминальном мире смесь страха и уважения, оставаясь темной легендой эпохи, когда преступные законы властвовали параллельно с советскими.

