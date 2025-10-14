Укр

Этой правды боялась советская власть: какие следы преступления она хотела "закопать" на Подолье (фото)

Марина Бондаренко
Самым маленьким жертвам Демьянового Лаза было 17 лет Новость обновлена 14 октября 2025, 15:19
Самым маленьким жертвам Демьянового Лаза было 17 лет. Фото Коллаж "Телеграфа"

По прошествии 20 лет после трагедии место преступления на Ивано-Франковщине разровняли экскаваторами, чтобы никто ничего не узнал

Почти 85 лет назад урочище Демьянов Лаз, что в Ивано-Франковске, стало свидетелем массовой казни узников НКВД. Долгие годы об этом месте почти не вспоминали, пока в конце 1980-х не начались первые раскопки.

"Телеграф" решил поделиться историей перезахоронения жертв советского режима в Демьяновом Лазе и показать архивные фотографии трагедии, взяв данные из репортажа в "Локальная история". Сейчас там действует мемориальный комплекс.

Трагедия Ивано-Франковска

В сентябре 1939 года, когда польская полиция и спецслужба покидали Станиславов, у них возникли вопросы, что эвакуировать и что оставить из документации. 18 сентября город оккупировала Красная армия и среди документов польской полиции обнаружили материалы об украинском освободительном движении. Уже через месяц начались аресты, и волна репрессий быстро охватила Галичину. Людей держали в местных тюрьмах, а затем отправляли в лагерь ГУЛАГа. Однако весной-летом их начали казнить в урочище Демьянов Лаз.

Зиновий Дума, народный депутат первого созыва и председатель общества "Мемориал" в конце 1980-х, инициировал раскопки в Демьяновом Лазе. Сначала местные власти относились скептически и даже угрожали. Разрешение на раскопки дали после того, как украинский эмигрант рассказал в "Голосе Америки" о том, как ему удалось выжить, выбравшись из могилы.

Раскопки продолжались с 21 сентября по 29 октября 1989 года. Было раскопано три ямы, где найдены останки 524 человек — 359 мужчин, 159 женщин и шесть человек, пол которых не установили. Некоторым жертвам было 17 лет. В работе принимали участие как члены молодых патриотических организаций, так и обычные люди разного возраста. Среди них Иван Павликовский, который с семьей был вывезен в Сибирь. Местные поддерживали инициаторов раскопок едой и средствами, что помогло команде довести дело до конца.

Иван Павликовский активно участвовал в раскопке могил в Демьяновом Лаге
Один из самых активных поисковиков в Демьяновом Лаге Иван Павликовский

Среди находок есть одежда, обувь, расчески, очки, украшения и другие предметы обихода. Их хранят в музее при храме, построенном на горе 1998 года, с мемориальной табличкой "Демьянов Лаз". Предметы расположены и подписаны так, как в обычных музейных экспозициях, и свидетельствуют о повседневной жизни погибших. Среди экспонатов можно увидеть ремешки жертв как признак того, что их даже не успевали обыскивать перед казнью.

