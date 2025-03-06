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Как украинских заробитчан нещадно грабили на московских вокзалах: прочитайте воспоминание из 90-х

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Рэкет на Киевском вокзале
Рэкет на Киевском вокзале. Фото Колаж "Телеграфа"

Труженики, возвращавшиеся домой после месяцев тяжелой работы, теряли все заработанные деньги под угрозой ножа, а правоохранительные органы оказывались бессильны в борьбе с этой системой

В конце 90-х годов прошлого века Россия стала местом притяжения для многих украинцев, которые приезжали на заработки. Однако их жизнь была наполнена бесправием и эксплуатацией.

Одним из самых ярких примеров такого беспредела стал рэкет на Киевском железнодорожном вокзале Москвы. Подобной историей поделился полковник Виктор Тимошенко.

Украинские гастарбайтеры: жизнь под рэкетом

Украинские рабочие, прибывающие в Москву, часто сталкивались с беззаконным обращением. Работодатели, стоявшие на перронах вокзалов, увозили их в неизвестном направлении без каких-либо гарантий или социальных прав. Законы не защищали украинцев, и они часто оказывались в рабских условиях. Например, строительная бригада из Ивано-Франковской области была арестована после завершения работы на дому богатого чиновника в Подмосковье из-за отсутствия регистрации, которую невозможно было получить из-за коррумпированной системы.

Рэкет на Киевском Вокзале

Один из очевидцев стал свидетелем того, как группа украинских гастарбайтеров, возвращавшихся домой после долгих месяцев работы, была окружена местными рэкетерими. Эти молодые люди в спортивных костюмах и легких куртках не пускали украинцев в вагон, требуя деньги. Вокруг них стоял злой, напористый человек с ножом, повторяя угрозы из уголовного мира. Когда некоторые гастарбайтеры начали разрывать подкладки одежды, где были зашиты их заработки, рэкетиры обратили внимание на очевидца. Он был вынужден ретироваться и обратиться за помощью в милицию, но поезд ушел, а деньги остались у рэкетиров.

Последствия и реакция

По словам полковника, после этого инцидента он обратился в посольство Украины в Москве, где рассказал о ситуации дипломату. Последний поделился похожей историей о том, как украинский генерал милиции стал жертвой рэкета в вагоне поезда. Такие случаи демонстрируют уровень беспредела и коррупции, существовавший в то время на Киевском вокзале.

Милиция была хорошо осведомлена о рэкетирах, действовавших на ее территории, и периодически задерживала некоторых из них, отправляя за решетку. Например, в первом полугодии 1997 года на Киевском вокзале Москвы было задержано 25 групп, которые собирали дань с отъезжающих. Однако часть из них приходилось отпускать, поскольку даже при наличии прямых доказательств преступления испуганные жертвы отказывались писать официальные заявления, что делало невозможным привлечение бандитов к ответственности по закону.

Эта история — лишь один из многих примеров того, как украинские гастарбайтеры сталкивались с рэкетом и эксплуатацией в России в конце 90-х годов. Она подчеркивает необходимость защиты прав мигрантов и борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

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#История #Криминал #Рэкет #Лихие 90-е