Аномально теплая погода продлится в Украине 10 дней. А что будет потом?

Украинцев середина ноября порадует теплой погодой

В ближайшие десять дней погода в Украине останется теплой, хотя в некоторых регионах могут пройти дожди с грозой. А вот ближе к концу месяца прогнозируется похолодание. Об этом "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич.

Какая погода будет в Украине в середине ноября

Украинцы еще минимум 10 дней смогут наслаждаться аномально теплой погодой, которая сохранится на территории страны благодаря преобладанию южных и юго-западных ветров. Они будут приносить теплый и влажный воздух из Средиземноморья и стран Балканского полуострова.

Однако на крайнем юге завтра, 11 ноября, местами ожидаются дожди со слабыми грозами, поскольку через регион пройдет циклон, который принесет осадки и усилит облачность.

В большинстве регионов прогнозируется облачная погода с неустойчивым и слабым ветром, местами будут наблюдаться туманы, ограничивающие видимость до 100–200 метров.

Когда похолодает в ноябре в Украине

Однако уже под конец ноября стоит подготовиться к похолоданию: на юг и юго-восток страны начнут надвигаться холодные воздушные массы со Скандинавии и Британских островов, что приведет к снижению температуры.

