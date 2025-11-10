Аномально тепла погода продовжиться в Україні 10 днів. А що буде потім?

Українців середина листопада порадує теплою погодою

Найближчими десятьма днями погода в Україні залишиться теплою, хоча в деяких регіонах можуть пройти дощі з грозою. А ось ближче до кінця місяця прогнозується похолодання. Про це "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич.

Яка погода буде в Україні в середині листопада

Українці ще щонайменше 10 днів зможуть насолоджуватися аномально теплою погодою, яка збережеться на території країни завдяки переважанню південних та південно-західних вітрів. Вони будуть приносити тепле та вологе повітря із Середземномор’я та країн Балканського півострова.

Проте на крайньому півдні завтра, 11 листопада, місцями очікуються дощі зі слабкими грозами, оскільки регіоном пройде циклон, який принесе опади й посилить хмарність.

У більшості областей прогнозується хмарна погода з нестійким та слабким вітром, місцями спостерігатимуться тумани, що обмежують видимість до 100–200 метрів.

Коли похолодає у листопаді в Україні

Проте вже під кінець листопада варто підготуватися до похолодання: на південь та південний схід країни почнуть насуватись холодні повітряні маси зі Скандинавії та Британських островів, що призведе до зниження температури.

