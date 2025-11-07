Не радуйтесь теплу: Арктика ударит по Украине морозными "сюрпризами" зимы

На территорию Украины могут заходить мощные южные циклоны

Эта зима в Украине может оказаться особенно опасной и не обойдется без сильных снегопадов. Предположительно, самым суровым месяцем станет февраль.

Об этом "Телеграфу" рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух.

Когда в Украине ожидаются сильные снегопады

В последние годы в Украине наблюдаются относительно теплые зимы. Но это вовсе не значит, что не будет морозов и снегопадов. Украина находится в умеренных широтах, и будет ощущать влияние Арктики.

Какая будет зима 2026 в Украине

Ожидается, что температура воздуха будет выше средних многолетних значений для этого периода, а похолодания будут кратковременными.

Но при продвижении арктических воздушных масс в район Средиземноморья на территорию Украины могут заходить мощные южных циклоны. Это приведет к осложнению погодных условий: сильным снегопадам, метелям, порывистому ветру, гололеду и налипанию мокрого снега. Наиболее суровым месяцем зимы может оказаться февраль, что подтверждается положительной аномалией осадков, уже наблюдаемых в южных и центральных областях страны.

