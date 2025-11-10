Сильные ливни и скачки температуры. Чего ждать от погоды в ноябре в Украине

На территорию Украины сунет циклон Niksala

Погода в Украине во второй декаде ноября также будет аномально теплой, как и в первые дни месяца. Такие температурные показатели будут наблюдаться из-за преобладания южных и юго-западных ветров, которые будут приносить влажный теплый воздух из Средиземноморья и стран Балканского полуострова.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По прогнозам синоптика, на крайнем западе и севере Европы ожидается развитие активных циклонов, способствующих установлению неустойчивой погоды с обильными осадками, порывистым ветром и резкими перепадами атмосферного давления.

На остальной территории региона, в том числе и в Украине, атмосферное давление будет несколько выше нормы, но при этом время от времени также будут наблюдаться циклоны и малоподвижные атмосферные фронты. Температура в целом ожидается выше нормы. Однако ближе к концу второй декады начнется постепенное похолодание, распространяющееся со Скандинавского полуострова и Британских островов на юг и юго-восток региона.

Как выглядит Киев осенью

На территории Украины в течение следующих 10 дней будет наблюдаться аномально теплая погода в результате преобладания южных и юго-западных ветров. Они принесут теплый влажный воздух из Средиземноморья и стран Балканского полуострова. Иногда циклоны с юго-запада станут причиной дождей, порой сильных, но в крайнем юге возможны слабые грозы 11 ноября. В целом будет преобладать неустойчивый, слабый ветер и облачная погода, поэтому могут часто наблюдаться туманы, которые местами существенно ухудшат дальность видимости до 100 – 200 метров.

Какая температура ожидается во второй декаде ноября в Украине

11 ноября в ночное время ожидается +6…+13 °С, днем ​​+8…+14 °С, на крайнем юге и в Крыму +15…+18 °С. В период с 12 по 14 ноября произойдет кратковременное понижение температуры на 2 – 4 градуса, поэтому ночью ожидается +1…+6 °С, днем ​​+7…+13 °С. Начиная с 15 ноября, распределение температуры в Украине станет более неравномерным. В северных и северо-западных регионах показатели будут близки к норме и составят ночью -3…+3 °С, днем ​​около +3…+8 °С. В других областях температурный фон не изменится.

Карта температурных аномалий демонстрирует, насколько теплыми не по сезону прогнозируются в ближайшие дни практически по всей Европе. Здесь разным цветом показана средняя величина отклонения от нормы °С:

Карта температур 11-20 ноября

Самые теплые дни будут в конце второй декады – с 17 по 19 ноября. В этот период новая порция теплого воздуха с юга Европы обеспечит Украине температуру ночью около +6…+13 °С, днем воздух прогреется до +9…+15 °С, в южной части и Крыма временами ожидается +14…+18 °С. Начиная с 20 ноября из-за изменения синоптических условий, произойдет ощутимое снижение как ночной, так и дневной температуры до небольших морозов. Наиболее дождливыми за этот период окажутся 11 ноября, а также 18 – 19 ноября из-за атмосферных фронтов с юго-запада Европы.

Сильный ливень и заморозки. Какой погоды ждать в Украине в ближайшие дни

Как сообщила синоптика Наталья Диденко, 11 ноября Украину накроет мощный циклон Niksala. В течение дня дожди будут идти в большинстве областей, вместе с циклоном, движение новой дождливой погоды — с юго-запада на северо-восток Украины.

Украину накроет циклон 11 ноября

По данным портала Ventusky, 11 ноября ожидаются сильные дожди по всей территории Украины, кроме западных областей. При этом с 12 ноября начнется незначительное похолодание, ощутимое в горных регионах — термометр покажет 1 градус тепла.

Карта осадков 11 ноября

Где будут заморозки 11 ноября

Сильный ливень на 11 ноября также подтверждают прогнозы Укргидрометцентра. Правда, дожди синоптики обещают по всей территории страны. При этом температура будет колебаться от +3 до +15 градусов.

Погода в Украине 11 ноября

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине недавно увидели первый снег.