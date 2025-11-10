Сильные ливни и скачки температуры. Чего ждать от погоды в ноябре в Украине
На территорию Украины сунет циклон Niksala
Погода в Украине во второй декаде ноября также будет аномально теплой, как и в первые дни месяца. Такие температурные показатели будут наблюдаться из-за преобладания южных и юго-западных ветров, которые будут приносить влажный теплый воздух из Средиземноморья и стран Балканского полуострова.
Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По прогнозам синоптика, на крайнем западе и севере Европы ожидается развитие активных циклонов, способствующих установлению неустойчивой погоды с обильными осадками, порывистым ветром и резкими перепадами атмосферного давления.
На остальной территории региона, в том числе и в Украине, атмосферное давление будет несколько выше нормы, но при этом время от времени также будут наблюдаться циклоны и малоподвижные атмосферные фронты. Температура в целом ожидается выше нормы. Однако ближе к концу второй декады начнется постепенное похолодание, распространяющееся со Скандинавского полуострова и Британских островов на юг и юго-восток региона.
На территории Украины в течение следующих 10 дней будет наблюдаться аномально теплая погода в результате преобладания южных и юго-западных ветров. Они принесут теплый влажный воздух из Средиземноморья и стран Балканского полуострова. Иногда циклоны с юго-запада станут причиной дождей, порой сильных, но в крайнем юге возможны слабые грозы 11 ноября. В целом будет преобладать неустойчивый, слабый ветер и облачная погода, поэтому могут часто наблюдаться туманы, которые местами существенно ухудшат дальность видимости до 100 – 200 метров.
Какая температура ожидается во второй декаде ноября в Украине
11 ноября в ночное время ожидается +6…+13 °С, днем +8…+14 °С, на крайнем юге и в Крыму +15…+18 °С. В период с 12 по 14 ноября произойдет кратковременное понижение температуры на 2 – 4 градуса, поэтому ночью ожидается +1…+6 °С, днем +7…+13 °С. Начиная с 15 ноября, распределение температуры в Украине станет более неравномерным. В северных и северо-западных регионах показатели будут близки к норме и составят ночью -3…+3 °С, днем около +3…+8 °С. В других областях температурный фон не изменится.
Карта температурных аномалий демонстрирует, насколько теплыми не по сезону прогнозируются в ближайшие дни практически по всей Европе. Здесь разным цветом показана средняя величина отклонения от нормы °С:
Самые теплые дни будут в конце второй декады – с 17 по 19 ноября. В этот период новая порция теплого воздуха с юга Европы обеспечит Украине температуру ночью около +6…+13 °С, днем воздух прогреется до +9…+15 °С, в южной части и Крыма временами ожидается +14…+18 °С. Начиная с 20 ноября из-за изменения синоптических условий, произойдет ощутимое снижение как ночной, так и дневной температуры до небольших морозов. Наиболее дождливыми за этот период окажутся 11 ноября, а также 18 – 19 ноября из-за атмосферных фронтов с юго-запада Европы.
Сильный ливень и заморозки. Какой погоды ждать в Украине в ближайшие дни
Как сообщила синоптика Наталья Диденко, 11 ноября Украину накроет мощный циклон Niksala. В течение дня дожди будут идти в большинстве областей, вместе с циклоном, движение новой дождливой погоды — с юго-запада на северо-восток Украины.
По данным портала Ventusky, 11 ноября ожидаются сильные дожди по всей территории Украины, кроме западных областей. При этом с 12 ноября начнется незначительное похолодание, ощутимое в горных регионах — термометр покажет 1 градус тепла.
Сильный ливень на 11 ноября также подтверждают прогнозы Укргидрометцентра. Правда, дожди синоптики обещают по всей территории страны. При этом температура будет колебаться от +3 до +15 градусов.
