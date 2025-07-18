Ждем бывших: новый ретроградный Меркурий всполошил украинцев

Он продлится почти три недели

Украинцы уже начали шутить над ретроградным Меркурием, хотя этот период только начался и продлится почти 3 недели вплоть до 11 августа. В сети появилось немало соответствующих мемов.

"Телеграф" собрал самые лучшие из них. Заметим, что ретроградный Меркурий – это астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты Меркурий в обратном направлении.

Многие верят, что это может влиять на их жизнь и даже нести опасность. Однако распространению такого мнения способствуют соответствующие эксперты — тарологи, нумерологи, астрологи и т.д. Пока же официально и научно не доказано влияние ретроградного движения Меркурия на людей или планету.

Однако это не мешает украинцам шутить об этом событии. Довольно часто агрессивное поведение, какие-то проблемы люди связывают с ретроградным Меркурием, поэтому некоторые довольно удачно проиллюстрировали это в видео с курицей и петухами и в меме с котёнком. Не обошлось и без шуток о возвращении бывших и проблемах на работе.

В комментариях пользователь отметила, что дата завершения отпуска совпадает с концом ретроградного Меркурия. А кто-то просто добавил, что с 18 июля по 11 августа, "как ни старайся беды не избежать".

Напомним, недавно сразу несколько торнадо накрыло Одесскую область. Мужчины, снимавшие необычное явление, насчитали пять смерчей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с магнитными бурями до конца недели.