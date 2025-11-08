Зима будет на 2 градуса теплее нормы? Главный прогноз климатолога на 2026 год

Тенденция теплых зим продолжит сохраняться

Нынешняя зима в Украине может быть на 1-2 градуса теплее климатических норм. В течение десятилетий климатологи фиксируют тенденцию мягких зим.

Об этом "Телеграфу" рассказала Вера Балабух — заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) в материале "Теплее, влажнее, скользче: прогноз на зиму, который удивит даже скептиков".

Как говорит Балабух, Национальная лаборатория исследования атмосферы и океана США (NOAA), Европейский центр среднесрочных прогнозов (ECMWF) уже спрогнозировали, какая зима 2025-2026 может быть в Украине. Вероятнее всего украинцев ожидает достаточно теплый сезон, чем обычно. Даже теплее предыдущих лет.

"Средняя температура воздуха за сезон ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий", — говорит климатолог.

Зима в Киеве в 70-е годы

По ее словам, на фоне глобального потепления зима в Украине стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Украинцы уже давно не видели минус 35-40 градусов, хотя когда-то они были и в Киеве. Более того, даже 20-градусные морозы уже случаются редко.

Таким образом, продолжительность климатической зимы сокращается, ведь температура воздуха постоянно растет. И новые расчеты климатологов свидетельствуют, что такая тенденция продолжит сохраняться.

