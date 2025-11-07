Родила в тюрьме и имела несколько имен: какой была связная УПА Екатерина Зарицкая

Впервые Екатерину Зарицкую арестовали в 20 лет, ведь она была разведчицей, выполнявшей секретные задания

Екатерина Зарицкая — женщина, которая прошла через тюрьмы, ссылку и потерю близких, но не отказалась от своих убеждений. Ее история — это пример того, как в самые тяжелые времена можно оставаться сильной, верной своим идеалам и продолжать борьбу.

Более трети своей жизни она была вынуждена провести в тюрьмах и советских лагерях. "Телеграф" решил рассказать о непростой судьбе связной Романа Шухевича и участницы освободительного движения.

История несгибаемой "Монеты"

Детство и обучение

Родилась 3 ноября 1914 года в Коломые в интеллигентной семье. Ее отец — Мирон Зарицкий, известный украинский математик и профессор Львовского университета, а дедушки были священнослужителями. Екатерина получала образование в Музыкальном институте им. М. Лысенко, позже училась в гимназиях Тернополя и Львова, а затем окончила "Львовскую политехнику" по специальности инженера-геодезиста. Знала несколько иностранных языков.

Молодая Екатерина Зарицкая

Начало деятельности в ОУН

С 1930 года Зарицкая присоединилась к деятельности Организации украинских националистов, выполняя разведывательные задания. Из-за участия в подполье попала в поле зрения полиции, что впоследствии стало причиной ее первого ареста.

Арест Зарицкой

Польский период заключения

В 1934 году 20-летнюю Екатерину арестовали по подозрению в участии в покушении на польского министра Бронислава Перацкого. После суда она должна была провести 8 лет в заключении. Однако апелляционный суд уменьшил приговор Екатерине Зарицкой до шести лет, а впоследствии, благодаря амнистии, срок сократили до четырех. Позже, по решению Львовского процесса, ее снова осудили — на этот раз к пяти годам заключения, однако и этот срок был уменьшен. В общей сложности, по результатам двух судебных дел, Зарицкая должна была провести за решеткой более шести лет, но после пересмотра приговоров отбыла четыре.

Вместе с ней перед судом предстали еще 22 участника освободительного движения, среди которых — Степан Бандера, Роман Мигаль, Богдан Подгайный и Иван Малюца. Всех обвиняли в причастности к громким политическим убийствам — директора гимназии Ивана Бабия, агента полиции Якова Бачинского и сотрудника советского консульства Андрея Майлова. Зарицкую обвиняли в слежке за представителями полиции и в подготовке взрыва в редакции газеты "Праця".

Михаил Сорока сделал предложение Екатерине Зарицкой

Под советской властью

В 1940 году НКВД арестовал супругов из-за их деятельности в ОУН. Зарицкую содержали во львовской тюрьме "Бригидки", где она родила сына Богдана, будущего художника-графика. Его воспитанием занимались бабушка и дедушка.

Когда их обоих арестовали, то мужчина был приговорен к 8 годам лагерей. Позже его казнили, однако наказание изменилось на 25 лет неволи. С тех пор супруги не виделись. Сорока "отдал" тюрьме 34 года своей жизни.

Ребенок Зарицкой и Сороки – мальчик Богдан

Вот что он писал своему сыну, когда он родился:

Листик Сороки к своему сыну

В годы войны

Во время немецкой оккупации Зарицкая сбежала из тюрьмы и вернулась к активной работе в ОУН. Она возглавляла женскую сеть ОУН, занималась организацией помощи раненым, подготовкой медсестер и работала в отделе пропаганды. В 1945 году получила Серебряный крест заслуги УПА. С 1945 по 1947 год была связной Романа Шухевича, организовывала конспиративные квартиры и передавала важные сообщения. Тогда ее организационным псевдонимом было "Монета", "Калина" и "Легенда". Она также имела несколько паспортов на имена Анны Гаванчук и Марии Вирук.

Зарицкая была "Монетой" Романа Шухевича

Арест и ссылка

В 1947 году ее арестовали во второй раз и приговорили к 25 годам заключения. Она отбывала наказание в Верхнеуральске и Владимирском централах, где продолжала самообучение – изучала языки, читала журналы, создавала мини-выставки по репродукциям. В письмах к семье оставалась оптимисткой, называя свою жизнь "словно в монастыре".

Возвращение и последние годы

После увольнения в 1972 году Екатерине запретили жить на западе Украины, поэтому она поселилась в Волочиске на Хмельнитчине. Там поддерживала бывших политзаключенных, помогала с одеждой и перепиской, а также наконец-то встретилась с семьей.

Возвращение из ссылки

Умерла 29 августа 1986 года, похоронена на Лычаковском кладбище во Львове. Через пять лет в общую могилу перевезли останки ее мужа — Михаила Сороки.

