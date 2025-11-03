Три хищницы, одна из которых "затянула" на 8 кг: где в Украине это рыбное место (фото)

Мужчина из Ровенской области поймал три рыбины весом 1, 2 и 8 килограммов

На водоемах Украины продолжается сезон ловли щуки, и местные рыбаки активно хвастаются своими трофеями. Одному из них удалось поймать сразу три щуки, одна из которых весила 8 килограммов.

В Ровенской области рыбак поймал трофейную щуку весом в 8 кг. Юрий Яремчук рассказал, что в водоеме в Деражном водятся большие щуки, и за один отлов ему удалось поймать три рыбы — 8 кг, 2 кг и 1 кг. Об этом сообщили на странице Facebook.

В настоящее время неизвестно, отпустил ли рыбак свою добычу обратно в водоем.

Для справки

Щука — это хищный пресноводный вид рыбы семейства щуковых. Она имеет удлиненное тело, плоскую голову с большой пастью и многочисленными острыми зубами, которыми ловит добычу. Цвет обычно зелено-серый с более светлыми пятнами, что помогает ей маскироваться среди водной растительности.

Щука известна своей скоростью и агрессивностью, а также тем, что является одной из самых популярных рыб среди рыбаков. Она живет в пресноводных озерах, реках, прудах и каналах по всей Европе, части Азии и Северной Америки.

Лучшее время для ловли щуки — весна и осень, когда вода имеет умеренную температуру, а рыба активно охотится. Летом ее тоже можно ловить, но она обычно прячется в тени растений или подводных укрытиях. Отметим, что весенний клев особенно активен после нереста.

