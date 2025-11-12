Может напоминать кошке, что она хищник: почему животное реагирует на "кис-кис"

Позитивная реакция не означает, что кошка в восторге от этих звуков

Большинство кошек взаимодействуют с людьми, которые подзывают их звуками "кис-кис". Ученые считают, что таким образом животные реагируют на высокочастотные звуки.

Кошки, слышащие в диапазоне до 60 кГц, что примерно три раза превышает верхний предел человеческого слуха, инстинктивно отзываются на "кис-кис", "кс-кс" или даже "пспс". Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на Inverse.

Исследователи считают, что этот шум может вибрировать на частоте, которая естественным образом привлекает кошек, как, например, запах валерьянки. Кроме того, эти звуки могут напоминать хищнице шуршащую мышь или летящую птицу, непроизвольно вызывая инстинктивную реакцию на "добычу".

При этом релевантный отклик на "кис-кис" совершенно не означает, что кошке подсознательно нравится этот набор звуков. Не исключено, что у животного просто выработалась реакция, что за этими словами последует позитивное взаимодействие с хозяином.

Почему кошка может не отзываться на "кис-кис"

Кот лежит на диване

Примечательно, что на междометие "кис-кис" обращают внимание далеко не все кошки. Британские и американские коты "понимают" лишь "кири-кири", французские слышат "мину-мину", а чешские животные "чи-чи-чи".

Дикая уличная или взятая из приюта кошка может не реагировать на набор непривычных для ее уха звуков, поскольку ассоциативный ряд в таком случае отсутствует.

Кошки, в подавляющем большинстве, имеют независимый характер и если у нее "плохое настроение", то примитивным "кис-кис" ее можно просто не дозваться, особенно, если оно было произнесено злым или раздраженным голосом. В то же время иногда отсутствие реакции показывает необратимые возрастные изменения в организме домашнего любимца.

