Не просто шалость. Почему коты бросаются под ноги и в чем кроется опасность
Может показаться, что он вас хочет "достать" — это не так
Каждый владелец кота наверняка знаком с ситуацией: вы идете по квартире — и вдруг мимо ваших ног промчался хвостатый "шпион". Казалось бы, опасность: можно наступить, споткнуться. Но с точки зрения самого кота этот момент — не шалость, а способ взаимодействия.
Почему же коты ведут себя именно так? Один из авторитетных источников — статья на благотворительном сайте в поддержку животных The Animal Rescue Site — указывает, что такое поведение нередко связано с желанием питомца привлечь внимание или показать свою привязанность.
Они делают это не случайно
Во-первых, это может быть просьбой: внимание, ласка, еда. Когда вы подходите к кухне или готовите еду — кошка может броситься под ноги, чтобы ускорить процесс или привлечь ваше внимание.
Во-вторых, киногда это просто игривость: ноги человека — удобный "объект" для прокрадывания, особенно если кошка в настроении поиграть.
Специалисты предупреждают, что это поведение, хоть и безобидно, может быть опасно: возможны спотыкачества, падения, особенно если в доме пожилые люди или скользкий пол.
Поведение домашних котов порой остаётся настоящей загадкой. Ранее "Телеграф" писал, зачем коты устраивают забег после посещения лотка.