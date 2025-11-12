Може нагадувати кішці, що вона хижак: чому тварина реагує на "киць-киць"

Позитивна реакція не означає, що кішка в захваті від цих звуків

Більшість кішок взаємодіють із людьми, які підзивають їх звуками "киць-киць". Вчені вважають, що у такий спосіб тварини реагують на високочастотні звуки.

Кішки, які чують у діапазоні до 60 кГц, що приблизно три рази перевищує верхню межу людського слуху, інстинктивно відгукуються на "киць-киць", "кс-кс" або навіть "пспс". Про це пише "Телеграф" із посиланням на Inverse.

Дослідники вважають, що цей шум може вібрувати на частоті, яка природно приваблює кішок, як, наприклад, запах валеріанки. Крім того, ці звуки можуть нагадувати хижачці шурхот миші або птаха, що летить, мимоволі викликаючи інстинктивну реакцію на "здобич".

При цьому релевантний відгук на "киць-киць" зовсім не означає, що кішці підсвідомо подобається цей набір звуків. Не виключено, що у тварини просто виробилася реакція, що за цими словами буде позитивна взаємодія з власником.

Чому кішка може не відгукуватися на "киць-киць"

Кіт лежить на дивані

Примітно, що на вигук "киць-киць" звертають увагу далеко не всі кішки. Британські та американські коти "розуміють" лише "кірі-кірі", французькі чують "міну-міну", а чеські тварини "чі-чі-чі".

Дика вулична або взята з притулку кішка може не реагувати на набір незвичних для її вуха звуків, оскільки асоціативний ряд у такому разі відсутній.

Кішки, в переважній більшості, мають незалежний характер і якщо у неї "поганий настрій", то примітивним "киць-киць" її можна просто не дозватись, особливо якщо воно було вимовлено злим або роздратованим голосом. У той самий час іноді відсутність реакції показує незворотні вікові зміни в організмі домашнього улюбленця.

