Вместо снега — погодные аномалии: какие сюрпризы готовит украинцам эта зима
В Украине сейчас наблюдаются температурные качели
Зима принесет в Украину морозные "сюрпризы". Снега пока не предвидится, зато по всей стране наблюдается увеличение количества и интенсивности погодных аномалий. Об этом "Телеграфу" рассказал Виталий Постригань, начальник Черкасского областного гидрометцентра.
В Украине в последние годы наблюдаются теплые зимы, поэтому снежный покров на продолжительное время не задерживается. Однако количество и интенсивность аномалий холодного периода существенно выросли.
По словам эксперта, температурные качели могут привести к тому, что эта зима выдастся особенно опасной из-за гололеда на дорогах:
Мы наблюдаем резкие колебания температуры, когда дождь переходит в снег, а оттепель — в подмерзание и гололедицу. Такие качели создают опасный каток на дорогах и серьезно усложняют работу транспорта и энергетической инфраструктуры. Именно эти сферы первыми нуждаются в адаптации к новому климатическому балансу
Более того, сильные снегопады могут обрушиться на украинцев в марте или даже в апреле. Например, 4 апреля 2015 года в Умани и Звенигородке выпал снег, высота которого достигала 15–17 см.
Напомним, ранее мы писали о том, когда Киев может накрыть первый снег. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +3.