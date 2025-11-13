Замість снігу — погодні аномалії: які сюрпризи готує українцям ця зима

В Україні зараз спостерігаються температурні гойдалки

Зима принесе в Україну морозні "сюрпризи". Снігу поки не передбачається, натомість по всій країні спостерігається збільшення кількості та інтенсивності погодних аномалій. Про це "Телеграфу" розповів Віталій Постригань, начальник Черкаського обласного гідрометцентру.

В Україні останніми роками спостерігаються теплі зими, тож сніговий покрив на тривалий час не затримується. Однак кількість та інтенсивність аномалій холодного періоду суттєво зросла.

Коли випаде сніг в Україні

За словами експерта, температурні гойдалки можуть призвести до того, що ця зима видасться особливо небезпечною через ожеледицю на дорогах:

Ми спостерігаємо різкі коливання температури, коли дощ переходить у сніг, а відлига — у підмерзання та ожеледицю. Такі гойдалки створюють небезпечну ковзанку на дорогах і серйозно ускладнюють роботу транспорту та енергетичної інфраструктури. Саме ці сфери першими потребують адаптації до нового кліматичного балансу Віталій Постригань

Щобільше, сильні снігопади можуть здивувати українців у березні чи навіть у квітні. Наприклад, 4 квітня 2015 року в Умані та Звенигородці випав сніг, висота якого сягала 15–17 см.

