Снег ждать преждевременно: путь зимы в Украину перекрыл антициклон из Европы — Постригань

Температурные качели создают опасный каток на дорогах и серьезно усложняют работу энергетической инфраструктуры

Зимы последних десятилетий подтверждают, что глобальное потепление продолжается, хотя его проявления отличаются в зависимости от региона. Когда-то снег окутывал Украину пухлым белым одеялом, а теперь он скорее исключение, чем правило.

О том, что происходит с украинскими зимами и когда ожидать снега, "Телеграфу" рассказал Виталий Постригань, начальник Черкасского областного гидрометцентра.

Снега стало почти в полтора раза меньше

За последние 20 лет зимы в Европе сократились в среднем на 24 дня – это показывает аналитика спутников Copernicus. В нашем регионе холодный сезон также стал теплее и короче по сравнению с серединой и даже концом прошлого века.

По словам Постриганя, повышение среднесезонной температуры холодного периода на 1,4 градуса не проходит бесследно.

"Только за последние 15 лет высота снежного покрова в нашей местности уменьшилась почти в полтора раза. Дата появления первого снега сместилась со второй половины ноября на третью декаду октября", — отмечает он.

Украина теряет главный источник весенней воды

Однако снег это не только символ зимы, но и важный водный ресурс. При таянии он обеспечивает весеннее питание рек, подземных вод и постепенное увлажнение почв, а это уже критическая необходимость для растений.

"Однако сегодня снег больше не является надежным источником воды. Это уже чувствуют водохозяйственный комплекс, сельское хозяйство, энергетика. Особенно остро проблема проявляется в обмелении и пересыхании колодцев, что уже стало болезненной темой для местных жителей ", — объясняет начальник Черкасского областного гидрометцентра.

Несмотря на отсутствие значительного и длительного залегания снега, количество и интенсивность аномалий холодного периода существенно увеличилось.

"Мы наблюдаем резкие колебания температуры, когда дождь переходит в снег, а оттепель — в подмерзание и гололедицу. Такие качели создают опасный каток на дорогах и серьезно усложняют работу транспорта и энергетической инфраструктуры. Именно эти сферы первыми нуждаются в адаптации к новому климатическому балансу", — отмечает Постригань.

Еще одна тенденция – учащаются поздние весенние снегопады в марте и даже апреле. К примеру, 4 апреля 2015 года в Умани и Звенигородке высота снежного покрова достигала 15-17 см.

Будет ли похолодание в ноябре?

Последнее обновление одной из многочисленных моделей прогнозирует серьезное похолодание в Украине уже в третьей декаде ноября. Ему даже дают шансы стать четвертым по силе за последние 70 лет.

Однако Постригань советует относиться к таким долгосрочным прогнозам взвешенно: "Прогноз погоды с высокой достоверностью — на 1-3 суток, в дальнейшем с каждым днем точность прогноза снижается. Такие реальные дела, и это не особенность наших синоптических карт или расчетов, в Германии и Бельгии такие же".

Он призвал доверять научно обоснованным подходам, а не ярким заголовкам и хайповым сообщениям народных умельцев и некоторых телеграмм-каналов.

Когда ждать снега?

"До конца недели на погоду будет влиять антициклон из Европы, путь холода в наши широты перекрыт. Поэтому об установлении снежного покрова говорить преждевременно. Однако зима впереди", — подытожил начальник Черкасского областного гидрометцентра.

Как рассказывал "Телеграф" ранее, сильные снегопады вероятны в феврале. Вьюги, ветер и гололедица, вероятно, следует ожидать особенно в южных и центральных областях, где может быть аномально большое количество осадков.