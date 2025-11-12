Украинцы останутся без зимней сказки? Когда ждать снега, рассказали синоптики

Температура большую часть будет колебаться около нуля

Грядущей зимой в Украине ожидается чаще сочетание дождя, мокрого снега и гололедицы. При этом, сильные снегопады и метели тоже не обойдут стороной нашу страну, но только в одном месяце.

Что нужно знать:

Большую часть зимы 2025-2026 будет с мокрым снегом и гололедом

Снегопады и метели придут в Украину почти к концу зимы

Влажный атлантический воздух, который будет формировать неустойчивые погодные условия

Severe-weather обнародовал предварительный долгосрочный прогноз снегопадов на зиму 2025-2026. Согласно расчетам метеорологов, декабрь и подавляющая часть зимы будут малоснежными.

При плюсовой температура воздуха ожидаются дожди и туманы, а при "минусах" — налипание снега и гололедица. При этом, синоптики отмечают, что количество таких явлений может возрасти, так как температура будет колебаться около нуля.

Еще одним фактором станет влажный атлантический воздух, который будет формировать неустойчивые погодные условия.

Сильные снегопады можно ожидать в феврале. Метели, ветер и гололед, вероятно, следует ждать особенно в южных и центральных областях, где может быть аномально большое количество осадков.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в интервью "Телеграфу" также дала прогноз по снегопадам этой зимой в Украине.

При отрицательных температурах или близких к нулю очень вероятно, что пойдет мокрый снег, может наблюдаться налипание мокрого снега, гололедица. Это также обычные явления для этого периода. Однако этой зимой таких явлений может быть больше, поскольку температура воздуха на значительной территории все же будет находиться в пределах нуля. А из Атлантики будет поступать влажный воздух, способствующий их образованию отметила синоптик.

Она также подтверждает, что сильные снегопады наиболее вероятны в феврале.

