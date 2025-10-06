Укр

Жарятся, как отбивные. В Украине растет особый гриб, похожий на зонтик (фото)

Татьяна Кармазина
Часто этот гриб называют "королевским шампиньоном"
Часто этот гриб называют "королевским шампиньоном". Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинцы уверяют, что блюдо получается очень вкусным

В украинских лесах и на лужайках можно встретить редкие виды грибов. Среди них — гриб, по форме очень напоминающий раскрытый зонтик.

В соцсетях украинцы делятся многими фото Macrolepiota procera — гриба-зонтика большого, который пользуется популярностью среди любителей "тихой охоты" за свою размерность и вкусовые качества.

Пользователь Фейсбука Ольга Качкивская опубликовала ряд снимков с видом, который в народе еще называется гриб-зонтик и даже "королевский шампиньон", а по данным сайта "В лесу", этот вид считается съедобным.

Растет зонтик с августа по конец октября. Встречается в лесах, на лужайках, лугах и пастбищах, вдоль опушки, растет на почве в одиночку или группами. Распространен по всей территории Украины.

В комментариях к посту опытные грибники отметили, что его можно готовить разными способами: варить, тушить, запекать, однако самый вкусный гриб получается в жареном виде – в качестве отбивных. Чаще используют шляпки — их мякоть нежная и мягкая. Ножки обычно сушат и измельчают, добавляя в качестве приправы, ведь для жарки или варки они слишком жесткие.

