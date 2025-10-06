Жарятся, как отбивные. В Украине растет особый гриб, похожий на зонтик (фото)

Украинцы уверяют, что блюдо получается очень вкусным

В украинских лесах и на лужайках можно встретить редкие виды грибов. Среди них — гриб, по форме очень напоминающий раскрытый зонтик.

В соцсетях украинцы делятся многими фото Macrolepiota procera — гриба-зонтика большого, который пользуется популярностью среди любителей "тихой охоты" за свою размерность и вкусовые качества.

Пользователь Фейсбука Ольга Качкивская опубликовала ряд снимков с видом, который в народе еще называется гриб-зонтик и даже "королевский шампиньон", а по данным сайта "В лесу", этот вид считается съедобным.

Растет зонтик с августа по конец октября. Встречается в лесах, на лужайках, лугах и пастбищах, вдоль опушки, растет на почве в одиночку или группами. Распространен по всей территории Украины.

В комментариях к посту опытные грибники отметили, что его можно готовить разными способами: варить, тушить, запекать, однако самый вкусный гриб получается в жареном виде – в качестве отбивных. Чаще используют шляпки — их мякоть нежная и мягкая. Ножки обычно сушат и измельчают, добавляя в качестве приправы, ведь для жарки или варки они слишком жесткие.

