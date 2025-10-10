Накормит всю семью: украинец нашел белый гриб невероятных размеров (фото)

Выглядит гриб эффектно

Украинские леса славятся своей экосистемой, где особую роль играют грибы — как съедобные, так и ядовитые. Недавно в сети поделились фото огромного белого гриба, ранний урожай которого удивил украинцев еще в марте.

Снимок с лесным "уловом" был опубликован в Телеграм-канале "РІВНЕ 1283 | RIVNE". Как сообщают авторы поста, гриба-богатыря весом 610 граммов нашел в селе Марьяновка Ровенской области любитель "тихой охоты" — Анатолий.

Как выглядит огромный белый гриб на Ровенщине

Этим белым грибом буквально можно накормить всю семью.

Белый гриб — что о нем известно

Белые грибы (Boletus edulis), или боровики, считаются одними из самых ценных съедобных грибов благодаря своему превосходному вкусу. Опытные грибники рекомендуют искать их в смешанных лесах — чаще всего возле дубов, берез и сосен, с корнями которых эти грибы образуют симбиоз. Их мякоть плотная, мясистая, белого цвета, на срезе окраску не изменяет, обладает приятным ароматом и вкусом, пишет издание "В лесу".

Белые грибы универсальны в кулинарии: их сушат, солят, маринуют и жарят. Грибной суп из них – настоящий деликатес с изысканным ароматом и вкусом. Из сушеных боровиков делают порошок, который служит пикантной приправой к соусам.