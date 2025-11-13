От кладбища до "Днепр-Арены": каким был рынок "Металлург" в Днепре (фото)

Первые заработки и валютные обменники: как упадок стадиона "Сталь" дал начало массовой торговле

В 1990-х на стадионе "Металлург" в Днепре работал один из самых известных вещевых рынков: здесь продавали одежду из Турции и Польши, ежедневно собирались тысячи человек, работали валютные обменники, а территория была полностью заполнена палатками и зонтиками. Рынок стал символом переходной эпохи, местом массовой торговли и первых заработков для многих горожан.

В этом материале "Телеграф" расскажет историю места, прошедшего путь от городского кладбища до стадиона "Сталь", от известного вещевого рынка до современной "Днепр-Арены", ставшей спортивной визитной карточкой города.

До появления рынка территория, где сейчас стоит "Днепр-Арена", имела совсем другое предназначение. С конца XVIII века до 1939 года здесь располагалось старейшее городское кладбище Екатеринослава, где хоронили преимущественно известных и уважаемых жителей.

Кладбищенская церковь в Екатеринославе

Позже советские власти приняли решение снести кладбище и построить на его месте стадион "Сталь", который дал начало футбольной истории будущего клуба "Днепр".

Стадион "Сталь" в довоенное время/Владимир Рязанов

Вещевой рынок возник здесь в 1980-90-х годах, когда стадион, переименованный в "Металлург", утратил популярность. В первые годы независимости он стал центром торговли, куда за одеждой из Польши и Турции ехало полгорода. Утром вся площадь возле стадиона была до отказа заполнена палатками, зонтиками, импровизированными примерочными и валютными обменниками — тогда активно ходили доллары и дойчмарки. Одежда из "тучи" считалась престижной, а цены были значительно выше, чем на Озерке. Рынок стал не только торговой точкой, но и местом первых заработков многих жителей.

Рынок в Днепре

Мы там часто совершали покупки… Торговали всем, но это был в основном вещевой рынок. Товары здесь были из разных стран и на тот момент считались показателем высокого уровня. вспоминает Григорий Гельфер, художественный руководитель команды "КВН ДГУ" в 1992 году.

Рынок просуществовал до 2004 года, после чего продавцов перенесли, а стадион начал реконструировать. На месте бывшей "хмари" сегодня стоит "Днепр-Арена" — главный современный стадион города, открытый в 2008 году. Он строился под Евро-2012 и остался запасной ареной турнира, стал архитектурным украшением Днепра и продолжил многолетнюю спортивную историю этой территории.

