Построили в XIX веке по передовым технологиям: как выглядел Галицкий рынок и что с ним сейчас

Для того времени шесть туалетов — это было прогрессивно

В Украине есть немало старых рынков, которые до сих пор работают, например, Староконный рынок в Одессе. Галицкий рынок во Львове мог уступить свое место ТРЦ, но его отстояли местные жители.

"Телеграф" решил рассказать интересную историю этого места и показать, как торговые ряды выглядели раньше и сегодня.

Ещё в XVII веке на этом месте кипела торговля. В архивных записях за 1666 год упоминаются торговые ряды, расположенные у Галицких, Краковских и Босяцких ворот. Галицкий рынок тогда находился на одноименной площади — неподалеку от того места, где сегодня возвышается памятник королю Даниилу.

Галицкий рынок в 70-х годах XIX века на площади Галицкой

Строительство рынка

К концу XIX века власти решили перенести рынок. В 1891 году город выкупил два соседних земельных участка у Бернардинской площади (ныне — площадь Соборная, 12) и вскоре начал строительство нового, современного торгового павильона.

Новый Галицкий рынок возле площади Галицкой. Фото 1892

Работы велись в 1892–1893 годах под руководством венской фирмы "Енд и Горн", которая также строила Краковский рынок. Для Львова это был настоящий прорыв: при возведении использовали самые передовые технологии конца XIX века — чугунно-стеклянный каркас, хорошую вентиляцию, водопровод и даже шесть туалетов с проточной водой. Внутри разместились 50 магазинов, 60 мясных лавок, 54 прилавка с бакалеей и два мясных склада. Общая стоимость строительства составила почти 80 тысяч злотых. С тех пор Галицкий рынок больше не менял своего расположения.

Современность

В конце 1990-х годов рынок оказался под угрозой закрытия. Муниципальные власти пытались ликвидировать его, а в 2004 году тогдашний мэр Львова Любомир Буняк даже планировал продать его под строительство торгового центра. Однако жители города выступили в защиту исторического рынка, и он продолжил работу. Любопытно, что в 2014 году, буквально по соседству, действительно открылся торговый центр "Роксолана".

Галицкий рынок в 2017 году

В 2005–2007 годах павильон Галицкого рынка прошел реконструкцию — металлический каркас облицевали кирпичом, но часть оригинальной входной арки конца XIX века удалось сохранить. Сегодня рынок остается действующим и принадлежит братьям Юрию и Владимиру Путасам. А перед его главным входом посетителей встречает большой цветочный павильон — современная деталь, которая гармонично дополняет атмосферу старейшего рынка Львова.

Галицкий рынок в 2017 году

