Конец эпохи? Легендарный рынок во Львове могут снести и застроить домами (фото)

Жилой квартир на месте торговой точки может состоять из 15 многоэтажных домов

Во Львове на протяжении многих лет функционирует один из самых популярных в городе рынков, который расположен возле стадиона "Украина". Однако не исключено, что вскоре его история может подойти к концу и местным придется лишь с грустью вспоминать о любимом базаре.

Всё дело в том, что на месте рынка собираются построить жилой квартал из 15 многоэтажек и офисов. Речь об этом идет в плане территории в районе ул. Липовая Аллея, обнародованная горсоветом Львова, пишет издание "Львовский портал".

Известно, что план охватывает территорию площадью в 7,6 га, которая расположена сразу у стадиона "Украина". На этом месте на сегодняшний день расположены торговые ряды ТЦ "Украина" и автостоянка.

Где на карте находится рынок

Что известно о рынке — его история и фото

Базар вокруг стадиона, который тогда еще назывался "Дружба", образовался еще в 90-х годах и с тех пор он стал одним из самых популярных в городе. На этом рынке продавали все, чего не было в магазинах. В том числе, люди могли на нем приобрести (или обменять) и новые, и подержанные, и зарубежные (в основном из Югославии) вещи.

Осенью 1989 года на стадионе состоялось празднование Дня города. А на рынке люди тогда могли обменять определенные товары на продукты питания или же другие вещи.

По сей день это место привлекает множество посетителей и само место среди горожан считается довольно популярным.

Что хотят построить на месте рынка

На двух земельных участках, общая площадь которых составляет 2,8 га, хотят построить жилой квартал, три офисных здания и два сооружения общественного назначения.

Квартал будет состоять из 15 многоэтажных домов (от 4 до 18 этажей). Он рассчитан на 2328 новых жителей.

В одном из жилых домов на нижнем этаже хотят сделать детский сад. Никакой другой образовательной инфраструктуры проект не предусматривает.

Кроме того, для новых жителей построят подземный паркинг, обустроят наземные автостоянки, места для отдыха и спортплощадки. Со стороны стадиона "Украина" планируется установить шумозащитные экраны и высадить деревья.

Ниже на карте белым цветом будут обозначены будущие многоэтажки, здания бордового цвета под номерами №2,3,4 – офисы, №20,21 – сооружения общественного назначения:

План строительства

Также план территории в районе ул. Липовая Аллея предусматривает и установку дождевой канализации, системы открытых лотков для отвода дождевых вод, благоустройство уличной сети, устройство наружного освещения и высадку деревьев.

