Від кладовища до "Дніпро-Арени": яким був ринок "Металург" у Дніпрі (фото)

Перші заробітки та валютні обмінники: як занепад стадіону "Сталь" дав початок масовій торгівлі

У 1990-х на стадіоні "Металург" у Дніпрі працював один із найвідоміших речових ринків: тут продавали одяг із Туреччини й Польщі, щодня збиралися тисячі людей, працювали валютні обмінники, а територія була повністю заповнена наметами та парасольками. Ринок став символом перехідної епохи, місцем масової торгівлі й перших заробітків для багатьох містян.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповість історію місця, яке пройшло шлях від міського кладовища до стадіону "Сталь", від відомого речового ринку до сучасної "Дніпро-Арени", що стала спортивною візитівкою міста.

До появи ринку територія, де нині стоїть "Дніпро-Арена", мала зовсім інше призначення. З кінця XVIII століття до 1939 року тут розташовувався найстаріший міський цвинтар Катеринослава, де ховали переважно відомих та шанованих мешканців.

Пізніше радянська влада ухвалила рішення знести кладовище та збудувати на його місці стадіон "Сталь", який дав початок футбольній історії майбутнього клубу "Дніпро".

Речовий ринок виник тут у 1980-90-х роках, коли стадіон, перейменований на "Металург", утратив популярність. У перші роки незалежності він став центром торгівлі, куди за одягом із Польщі та Туреччини їхало пів міста. Зранку вся площа біля стадіону була вщерть заповнена наметами, парасольками, імпровізованими примірювальними та валютними обмінниками — тоді активно ходили долари й дойчмарки. Одяг із "тучі" вважався престижним, а ціни були значно вищими, ніж на Озерці. Ринок став не лише торговою точкою, а й місцем перших заробітків багатьох мешканців.

Ми там часто здійснювали покупки… Торгували усім, але це був в основному речовий ринок. Товари тут були з різних країн і на той момент вважалися показником високого рівня згадує Григорій Гельфер, художній керівник команди "КВН ДГУ" у 1992 році.

Ринок проіснував до 2004 року, після чого продавців перенесли, а стадіон почали реконструювати. На місці колишньої "тучі" сьогодні стоїть "Дніпро-Арена" — головний сучасний стадіон міста, відкритий у 2008 році. Він будувався під Євро-2012 і хоч залишився запасною ареною турніру, став архітектурною окрасою Дніпра та продовжив багаторічну спортивну історію цієї території.

