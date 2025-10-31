Криминальный рынок возле стадиона: как выглядел "Патент" в Киеве и что с ним произошло

В начале 90-х в Киеве появилась огромная барахолка под открытым небом

В 1992 году в Киеве, прямо возле Республиканского стадиона (сейчас НСК "Олимпийский"), открылся рынок "Патент". Эта огромная стихийная барахолка под открытым небом, где торговали всем — от курток до "дефицита" — быстро стала одним из самых колоритных и, одновременно, противоречивых символов бурных 90-х.

Это была огромная барахолка под открытым небом, где продавали все: от дешевой одежды до кожаных курток и шуб. Ассортимент — типичный для тех лет. На опорах трибун висели куртки и пальто, на складных столах и картонных коробках громоздились груды товара, привезенного "челноками" из Турции. Купили за два доллара — продали за двадцать. От станции метро и до конца улицы Физкультуры шла бесконечная полоса торговли. Тут можно было найти и новые вещи, и б/у, и даже что-то редкое, "дефицитное".

Торговля велась возле трибун нынешенго НСК "Олимпийский"

Основу продавцов составляли люди, которых в благополучное время трудно было бы представить на рынке: инженеры, научные сотрудники, рабочие заводов. Заводы стояли, зарплаты не платили, и многие выходили сюда, чтобы просто выжить. Для них "Патент" стал временным, но спасительным выходом — возможностью прокормить семью.

Однако вместе с деньгами и толпами покупателей пришел и криминал. По данным страницы "Кріміналіст" в Facebook, неформальным "управляющим" рынка был Гарри Малик-заде Джибу, известный по прозвищу Джиба. Он ввел систему так называемых "страховок". Формально — все выглядело законно: предприниматели добровольно шли в "отдел страхования", чтобы оплатить "защиту" товара. Фактически же это была тщательно выстроенная схема поборов.

"Патент" не был специально оборудован под торговлю

Джиба действовал под прикрытием криминального авторитета Владимира Никуличева, известного как "Пуля". Их связывали не только дела, но и личная дружба. После смерти Никуличева Джиба ненадолго уехал в Германию — именно там его убили. Его "дело" в Киеве продолжил племянник — Виктор Авдышев, он же "Папа".

Если во времена Джибы и "Пули" торговцы отдавали примерно десятину от заработка, то с приходом Авдышева ставки выросли до 20–30%. Непокорных наказывали жестко — избивали и лишали товара.

Задержание на "Патенте". Фото Stepan Stepanov

Попытки навести порядок предпринимались. В ноябре 1992 года на "Патенте" прошла масштабная облава: задержали 117 человек, связанных с разными киевскими криминальными структурами. Однако большинство вскоре отпустили — после формальной фотосъемки и проверки документов.

Весной 1994 года рынок "Патент" официально закрыли. Причины были очевидны: стихийность торговли, теневая экономика, отсутствие контроля и процветающее "крышевание".

В 1996 году Республиканский стадион стал Национальным спортивным комплексом "Олимпийский". Сейчас ничего не напоминает, что рядом с ним был скандально известный рынок.