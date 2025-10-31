Укр

Криминальный рынок возле стадиона: как выглядел "Патент" в Киеве и что с ним произошло

Наталья Граковская
Рынок "Патент" возле Республиканского стадиона
Рынок "Патент" возле Республиканского стадиона. Фото Stepan Stepanov, открытые источники, коллаж "Телеграф"

В начале 90-х в Киеве появилась огромная барахолка под открытым небом

В 1992 году в Киеве, прямо возле Республиканского стадиона (сейчас НСК "Олимпийский"), открылся рынок "Патент". Эта огромная стихийная барахолка под открытым небом, где торговали всем — от курток до "дефицита" — быстро стала одним из самых колоритных и, одновременно, противоречивых символов бурных 90-х.

Это была огромная барахолка под открытым небом, где продавали все: от дешевой одежды до кожаных курток и шуб. Ассортимент — типичный для тех лет. На опорах трибун висели куртки и пальто, на складных столах и картонных коробках громоздились груды товара, привезенного "челноками" из Турции. Купили за два доллара — продали за двадцать. От станции метро и до конца улицы Физкультуры шла бесконечная полоса торговли. Тут можно было найти и новые вещи, и б/у, и даже что-то редкое, "дефицитное".

Рынок Патент Киев в 90-х старые фото
Торговля велась возле трибун нынешенго НСК "Олимпийский"

Основу продавцов составляли люди, которых в благополучное время трудно было бы представить на рынке: инженеры, научные сотрудники, рабочие заводов. Заводы стояли, зарплаты не платили, и многие выходили сюда, чтобы просто выжить. Для них "Патент" стал временным, но спасительным выходом — возможностью прокормить семью.

Однако вместе с деньгами и толпами покупателей пришел и криминал. По данным страницы "Кріміналіст" в Facebook, неформальным "управляющим" рынка был Гарри Малик-заде Джибу, известный по прозвищу Джиба. Он ввел систему так называемых "страховок". Формально — все выглядело законно: предприниматели добровольно шли в "отдел страхования", чтобы оплатить "защиту" товара. Фактически же это была тщательно выстроенная схема поборов.

Киев в 90-е - рынок Патент возле НСК Олимпиский
"Патент" не был специально оборудован под торговлю

Джиба действовал под прикрытием криминального авторитета Владимира Никуличева, известного как "Пуля". Их связывали не только дела, но и личная дружба. После смерти Никуличева Джиба ненадолго уехал в Германию — именно там его убили. Его "дело" в Киеве продолжил племянник — Виктор Авдышев, он же "Папа".

Если во времена Джибы и "Пули" торговцы отдавали примерно десятину от заработка, то с приходом Авдышева ставки выросли до 20–30%. Непокорных наказывали жестко — избивали и лишали товара.

Облава на рынке Патент в Киеве - старые фото
Задержание на "Патенте". Фото Stepan Stepanov

Попытки навести порядок предпринимались. В ноябре 1992 года на "Патенте" прошла масштабная облава: задержали 117 человек, связанных с разными киевскими криминальными структурами. Однако большинство вскоре отпустили — после формальной фотосъемки и проверки документов.

Весной 1994 года рынок "Патент" официально закрыли. Причины были очевидны: стихийность торговли, теневая экономика, отсутствие контроля и процветающее "крышевание".

В 1996 году Республиканский стадион стал Национальным спортивным комплексом "Олимпийский". Сейчас ничего не напоминает, что рядом с ним был скандально известный рынок.

