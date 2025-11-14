Будем платить за воду из колодца? Украинцы в ожидании нового странного закона

Граждане возмущены возможным законом о воде

Украинцев могут обязать платить за собственные колодцы, а также за воду, проведённую в дом. Такой законопроект находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Соответствующая информация распространяется в тиктоке. Согласно этому закону, придется платить всем, у кого есть колодцы, а также за проведённую воду в дом. Люди будут вынуждены установить счетчик, опломбировать его и оплачивать воду ежемесячно. Это коснется даже тех, кто имеет воду во дворе, не проведённую в дом.

На данный момент этот законопроект находится на рассмотрении и доработке. Предполагается, что первые два куба в месяц дадут бесплатно, а после этого нужно будет платить. Пока неизвестно, какой будет тариф.

В городах граждане платят за воду, ведь ее подвергают специальной очистке и подают трубами. Также тратятся средства на электроэнергию, необходимую для насосных станций и на зарплату работникам водоканала.

А вот в селах или маленьких городках люди самостоятельно копают колодцы, чтобы брать воду. Они делают это за свой счет. Такая вода не проходит централизованную очистку, поэтому государство не тратится на нее. Люди самостоятельно чистят и обслуживают колодцы.

Колодец, фото из сети

В комментариях к видео украинцы возмущаются идеей платить за воду. Особенно недовольны те, кто самостоятельно копал колодец. Также многие не понимают, как будут устанавливать на колодце счетчики.

"А если я не буду платить, мне отключат колодец?".

"Я хочу увидеть, куда они установят тот счетчик на колодец с ведром".

Скриншот из тикток-канала arsiktito

"А за воздух, которым дышим, тоже платить будем?"

Скриншот из тикток-канала arsiktito

"Частная собственность, как они туда доберутся".

Скриншот из тикток-канала arsiktito

"Все ресурсы принадлежат народу".

Скриншот из тикток-канала arsiktito

