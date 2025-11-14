Будемо платити за воду з криниці? Українці в очікуванні нового дивного закону

Громадяни обурені можливим законом про воду

Українців можуть зобов'язати платити за власні криниці та колодязі, а також за воду, проведену в будинок. Такий законопроєкт перебуває на розгляді у Верховній Раді.

Відповідна інформація шириться у тіктоці. Відповідно до цього закону, доведеться платити усім, хто має криниці, а також за проведену воду в будинок. Люди будуть вимушені встановити лічильник, опломбувати його та оплачувати воду щомісяця. Це торкнеться навіть тих, хто має воду у дворі, яка не проведена до будинку.

Наразі цей законопроєкт перебуває на розгляді та доопрацюванні. Передбачається, що перші два куби на місяць дадуть безкоштовно, а після цього потрібно буде платити. Поки що невідомо, який буде тариф.

У містах громадяни платять за воду, адже її піддають спеціальному очищенню та подають трубами. Також витрачаються кошти на електроенергію, потрібну для насосних станцій та на зарплату працівникам водоканалу.

А от у селах чи маленьких містечках люди самотужки копають колодязі та криниці, аби брати воду. Вони роблять це за власні кошти. Така вода не проходить централізованого очищення, тому держава не витрачається на неї. Люди самостійно чистять та обслуговують криниці та колодязі.

У коментарях до відео українці обурюються ідеї платити за воду. Особливо не задоволені ті, хто самостійно копав криницю. Також багато хто не розуміє, як будуть встановлювати на криниці лічильники.

"А якщо я не буду платити, мені відключать колодязь?".

"Я хочу побачити, куди вони встановлять той лічильник на криницю з відром і корбою".

"А за повітря, яким дихаємо, теж платити будемо?".

"Приватна власність, як вони туди доберуться".

"Всі ресурси належать народу".

