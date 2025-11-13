Моя бабушка получает 3 200 грн. Хватит ли ей на жизнь в 2026-м году

С каждым годом финансовое положение пенсионеров становится сложнее

В условиях экономического кризиса в Украине цены на продукты, топливо и коммунальные услуги постоянно растут. Людям приходится существенно экономить, чтобы обеспечить свои потребности.

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта, сможет ли пенсионер прожить месяц на выплату в 3200 гривен в следующем году.

Что нужно знать:

Многие пенсионеры получают пенсию размером 3200 гривен

Этих средств недостаточно, чтобы покрыть жизненно необходимые расходы

В 2026 году могут подняться цены на продукты и коммунальные услуги

Реально ли прожить на 3200 гривен в 2026 году

Проектный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц на 2026 год заложен в размере 3288 гривен, то есть практически совпадает с пенсией в 3200 гривен. Однако этих средств мало, чтобы прожить месяц сейчас, а тем более в 2026 году.

По разным оценкам, инфляция в 2026 году составит от 8,6% до 9,9%. Если пенсия в размере 3200 гривен не изменится, то покупательная способность многих пенсионеров снизится из-за роста цен на товары, продукты и услуги.

Также в 2026 году могут повысить тарифы на коммунальные услуги — природный газ, тепловую энергию и горячую воду. Причиной является то, что установленные сейчас тарифы не соответствуют реальной рыночной стоимости. Также предприятия выделяют 65-70% из бюджета только на зарплаты своим работникам.

Стоимость тарифов может возрасти в 2026 году, фото Freepik

Повышение тарифов особенно скажется на пенсионерах. Решением может стать оформление субсидии на оплату коммунальных услуг.

Также могут вырасти цены на продукты из-за постоянных отключений электроэнергии, поскольку это затрудняет их хранение. Подорожание может составить 30%, по мнению экспертов. Прежде всего, это касается молочной продукции и мяса, требующих постоянного охлаждения.

Цены на продукты могут повыситься, фото Freepik

Следовательно, пенсия в размере 3200 гривен в 2026 году будет очень низкой для жизни, чтобы покрыть необходимые расходы. Пенсионер сможет прожить только, если имеет финансовую поддержку от близких, покупает самые простые продукты и не нуждается в лекарствах.

