На Киевщине ребенка укусил клоп-убийца. Чем это грозит (фото)

Насекомое кусается, если чувствует угрозу

В Киевской области ребенка укусил жук. Место укуса долго болело и пекло.

Это произошло 10 октября в селе Крюковщина Киевской области. Фото жука, что укусил ребенка, женщина опубликовала в Facebook-группе "Комахи України". Она попросила определить насекомое.

Хищный клоп укусил ребенка на Киевщине

Оказалось, что это хищный клоп Peirates hybridus, которого еще называют клоп-убийца. Его укус, хоть и болезненный, не несет угрозы. А вот сельскому хозяйству клоп вредит.

Что известно о хищном клопе из семьи Редувииды

Peirates hybridus — это вид хищного клопа, принадлежащего к семье Редувииды (Reduviidae), известных как клопы-убийцы. Этот вид родом из Средиземноморья, но распространен и в Украине. Насекомое длиной 12,5–14,5 мм обычно встречается во влажных местах.

Клоп имеет красно-черную окраску

Peirates hybridus является хищником, который может маскироваться под опавшие листья, ожидая добычу. Охотится на других насекомых и беспозвоночных, используя свой острый хоботок. Им клоп-убийца прокалывает жертву и высасывает ее. Иногда этот жук может питаться и растениями, высасывая жидкость из их листьев и стеблей.

Опасность для людей

Peirates hybridus не имеет смертельного яда и не является переносчиком болезней. Однако, как и другие редувииды, он может больно укусить, если почувствует угрозу. Укус болезненный и неприятный, но не несет серьезной угрозы здоровью.

Выглядит букашка довольно симпатично

Вред для сельского хозяйства

Этот вид клопа является вредителем разных овощных и полевых культур. Он высасывает соки из растений, из-за чего они увядают и могут погибнуть.

