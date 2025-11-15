На Київщині дитину вкусив клоп-вбивця. Чим це загрожує (фото)
-
-
Комаха кусається, якщо відчуває загрозу
На Київщині дитину вкусив жук. Місце укусу довго боліло та пекло.
Це сталося 10 жовтня у селі Крюківщина Київської області. Фото жука, що вкусив дитину, жінка опублікувала в Facebook-групі "Комахи України". Вона попросила визначити комаху.
Виявилося, що це хижий клоп Peirates hybridus, якого ще називають клоп-вбивця. Його укус, хоч і болючий, не несе загрози. А ось сільському господарству клоп шкодить.
Що відомо про хижого клопа з родини Редувіїди
Peirates hybridus — це вид хижого клопа, що належить до родини Редувіїди (Reduviidae), які відомі як клопи-вбивці. Цей вид родом з Середземномор'я, але поширений й в Україні. Комаха довжиною 12,5–14,5 мм зазвичай зустрічається у вологих місцях.
Peirates hybridus є хижаком, який може маскуватися під опале листя, чекаючи на здобич. Полює на інших комах та безхребетних, використовуючи свій гострий хоботок. Ним клоп-вбивця проколює жертву і висмоктує її. Іноді цей жук може харчуватися і рослинами, висмоктуючи рідину з їхніх листків та стебел.
Небезпека для людей
Peirates hybridus не має смертельної отрути та не є переносником хвороб. Однак, як і інші редувіїди він може боляче вкусити, якщо відчує загрозу. Укус болісний та неприємний, але не несе серйозної загрози для здоров'я.
Шкідливість для сільського господарства
Цей вид клопа є шкідником різних овочевих та польових культур. Він висмоктує соки з рослин, через що вони в'януть та можуть загинути.
