На Київщині дитину вкусив клоп-вбивця. Чим це загрожує (фото)

Комаха кусається, якщо відчуває загрозу

На Київщині дитину вкусив жук. Місце укусу довго боліло та пекло.

Це сталося 10 жовтня у селі Крюківщина Київської області. Фото жука, що вкусив дитину, жінка опублікувала в Facebook-групі "Комахи України". Вона попросила визначити комаху.

Хижий клоп вкусив дитину на Київщині

Виявилося, що це хижий клоп Peirates hybridus, якого ще називають клоп-вбивця. Його укус, хоч і болючий, не несе загрози. А ось сільському господарству клоп шкодить.

Що відомо про хижого клопа з родини Редувіїди

Peirates hybridus — це вид хижого клопа, що належить до родини Редувіїди (Reduviidae), які відомі як клопи-вбивці. Цей вид родом з Середземномор'я, але поширений й в Україні. Комаха довжиною 12,5–14,5 мм зазвичай зустрічається у вологих місцях.

Клоп має червоно-чорне забарвлення

Peirates hybridus є хижаком, який може маскуватися під опале листя, чекаючи на здобич. Полює на інших комах та безхребетних, використовуючи свій гострий хоботок. Ним клоп-вбивця проколює жертву і висмоктує її. Іноді цей жук може харчуватися і рослинами, висмоктуючи рідину з їхніх листків та стебел.

Небезпека для людей

Peirates hybridus не має смертельної отрути та не є переносником хвороб. Однак, як і інші редувіїди він може боляче вкусити, якщо відчує загрозу. Укус болісний та неприємний, але не несе серйозної загрози для здоров'я.

Виглядає комашка досить симпатично

Шкідливість для сільського господарства

Цей вид клопа є шкідником різних овочевих та польових культур. Він висмоктує соки з рослин, через що вони в'януть та можуть загинути.

