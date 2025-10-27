Украинка нашла жука с "лицом мужчины". Это оказался опасный вредитель (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Насекомое способно уничтожить большое количество урожая
Украинка встретила очень красивого жучка, на спинке которого можно разглядеть лицо мужчины: он оказался опасным вредителем. Некоторые насекомые выглядят очень странно, раньше в сети показали бабочку, которая похожа на маленький дрон.
Небольшого бронзового жучка с длинным "носиком" украинка показала в Facebook-группе "Насекомые Украины". Она встретила его 24 октября в Винницкой области. Автору фото подсказали, что это – казарка плодовая (Rhynchites bacchus) – чрезвычайно опасный вредитель плодовых садов.
На спинке у казарки "портрет" мужчины
Длина жучка 4–7 мм, он малиново-пурпурного или золотисто-медно-красного цвета с фиолетовым или золотисто-зеленым блеском. Хоботок и усики часто фиолетовые. Но самое интересное, что на спинке казарки отчетливо прорисовывается лицо человека.
Если тщательно присмотреться, я увидела лицо, лоб, нос, усы. Лицо мужчины симпатичного, — пишут в комментариях
Красивая, но очень вредная
Казарка повреждает многие виды плодовых деревьев: яблоню, сливу, абрикос, грушу, вишню и другие. Насекомое зимует под опавшей листвой, а когда воздух прогревается до +7 градусов, выходят на поверхность. Питаются почками, молодыми листьями и бутонами, выгрызая в них отверстия.
Кроме того, вредят молодым плодам – самка прогрызает в них отверстие и откладывает туда яйцо. Затем она полностью или частично подгрызает плодоножку, плод падает на землю и начинает гнить.
Поэтому казарка очень вредная и считается одним из самых опасных вредителей садов. Она вредит и почкам, и молодой завязи, но наибольший вред наносит то, что самки отгрызают плодоножки. Именно поэтому незрелые плоды просто осыпаются с деревьев, ведь одна самка может отложить до 200 яиц, уничтожив большое количество будущего урожая.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине заметили насекомое с очень токсичным ядом. Оно вызывает тяжелые ожоги и даже смерть.