"Страшно подумать, какие там зубы": где рыбаку повезло с 8-килограммовым хищником (фото)

Щука, которую поймали в Ровенской области, как из сказки

На Ровенщине рыбак поймал настоящего водяного "монстра" — щуку весом более 8 килограммов. Такие трофеи встречаются все чаще.

Точное место улова не раскрывают, но в публикации на Facebook-странице "Типичная Дубровица" отмечают, что такие "монстры" водятся в реке Горынь.

В комментариях под видео пользователи шутят: "Страшно подумать, какие там зубы" и "А это точно щука? Большая, а может это крокодил".

Пользователи комментируют под видео

Украинцы шутят под видео и пишут, что это настоящий "крокодил"

Для справки

Щука — хищная рыба семейства щуковых с удлиненным темно-серым телом с пятнами и светлым брюхом. Она известна острыми зубами и способностью к резким и стремительным атакам на добычу, что делает ее желанным трофеем для рыбаков.

Обычно щуку ловят весной после нереста и осенью перед зимой, преимущественно в затененных местах водоемов среди растительности или возле подводных коряг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что, вероятно, отец с сыном, поймали большого "клюваку" на 13 килограммов. Соответствующим видео они поделились в соцсети Facebook. Пока юный рыбак пытался держать трофей, у него на глаза сползла шапка, но отец поправил аксессуар.