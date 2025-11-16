"Страшно подумати, які там зуби": де рибалці пощастило з 8-кілограмовим хижаком (фото)

Щука, яку впіймали на Рівненщині, наче як з казки

На Рівненщині рибалка зловив справжнього водяного "монстра" — щуку вагою понад 8 кілограмів. Такі трофеї трапляються дедалі частіше.

Точне місце улову не розкривають, але у публікації на Facebook-сторінці "Типова Дубровиця" зазначають, що такі "монстри" водяться у річці Горинь.

У коментарях під відео користувачі жартують: "Страшно подумати, які там зуби" та "А це точно щука? Велика, а може то крокодил".

Користувачі коментують під відео

Українці жартують під відео і пишуть, що то справжній "крокодил"

Для довідки

Щука — хижа риба родини щучих із видовженим темно-сірим тілом із плямами та світлим черевом. Вона відома гострими зубами й здатністю до різких і стрімких атак на здобич, що робить її бажаним трофеєм для рибалок.

Зазвичай щуку ловлять навесні після нересту та восени перед зимою, переважно у затінених місцях водойм серед рослинності або біля підводних корчів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що, ймовірно, батько з сином, зловили великого "клюваку" на 13 кілограмів. Відповідним відео вони поділились у соцмережі Facebook. Поки юний рибалка намагався тримати трофей, в нього на очі сповзла шапка, але батько поправив аксесуар.