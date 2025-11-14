Никак не могли налюбоваться уловом: рыбаки похвастались своей 13-килограммовой "клювакой" (видео)

Большого карпа удалось достать из озера в Закарпатской области

В Закарпатье двое рыбаков поймали здоровенного карпа. Его вес "затянул" аж на 13 килограммов.

На видео, опубликованном на странице "Озеро Лагуна (Рыбалка на Закарпатье)" Facebook, видно, как юный рыбак пытается удержать трофей, но его шапка сползает на глаза, а мужчина смеется и помогает, вероятно, сыну поправить аксессуар.

Следует объяснить, что озеро Лагуна расположено в селе Верхний Коропец Мукачевского района Закарпатской области и является коммерческим водоемом, где водятся белый амур, карась, карп, линь и щука. Именно в таких условиях двум рыбакам удалось поймать рекордного карпа.

Как выглядит карп

Для справки

Карп — крупная пресноводная рыба с широким телом и крупными чешуйками золотистого или темного оттенка. Это всеядная рыба, которая питается как растительной пищей, так и мелкими беспозвоночными.

Самый активный карп в теплые месяцы года, особенно весной и летом, и лучше клюет на мелководье утром или вечером.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где мужчине в Украине удалось поймать большого судака.