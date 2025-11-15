Обойдется в копейки, а согреет ноги не хуже ковра. Американка дала совет, что постелить на пол

Для этого даже не нужно ничего покупать

Когда в доме становится холодно, чаще всего первыми начинают мерзнуть ноги. И хотя ковры действительно помогают сохранять тепло, покупать их необязательно — особенно если вы ищете максимально бюджетный способ утеплить пол.

Есть простое решение, которое действительно работает и почти ничего не стоит: постелите на пол обычные полотенца. Это советует американка dirtygrandmagertrude на Reddit.

Полотенца создают дополнительный мягкий слой между вашими ногами и холодным напольным покрытием. Благодаря плотной ткани они хорошо удерживают тепло, а если положить их в несколько слоев, эффект будет еще заметнее. Такой "текстильный настил" особенно удобен в спальне, на кухне у раковины или возле кровати — везде, где вы чаще всего стоите босиком.

Подойдут даже старые полотенца, которые давно лежат без дела, — дайте им вторую жизнь. А если под рукой ничего нет, в секонд-хенде можно найти почти новые полотенца буквально за копейки. Такой вариант не только экономичный, но и практичный: полотенца легко стирать, менять местами и подстраивать под любую комнату.

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Кроме того, обычные полотенца можно использовать разными способами. К примеру, развесить их на окнах и дверных проемах для лучшей теплоизоляции, а также сложить в кучу перед входной дверью.

В случае новых российских ударов по энергосети зимой украинцы рискуют остаться без тепла, однако согреться дома можно даже при отсутствии отопления. Ранее "Телеграф" писал, какие шторы сохраняют тепло в доме.