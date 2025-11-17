Ее могли травмировать свои же: полиция спасла редкую самку лебедя (фото)

Белоснежный хищник, которого сейчас лечат в Полтавской области, занесен в Красную книгу Украины

В Козельщинской общине на Полтавщине полицейские нашли травмированную самку лебедя-кликуна, редкий вид, занесенный в Красную книгу Украины. Птица получила повреждения туловища и конечностей, однако кости остались целыми.

Сейчас лебедь находится в реабилитационном центре в Горишних Плавнях, где ей оказали ветеринарную помощь, накормили и обеспечили уход. Вероятно, травмы могли нанести другие птицы или хищники, как сообщил главный врач ОО "Центр спасения и реабилитации диких животных" Артур Шаблиян для "Суспільного".

После полного выздоровления лебедя планируют вернуть в природную среду.

Как выглядит птица

Лебедь-кликун: коротко о птице

Лебедь-кликун — большая птица семейства утиных, распространенная в северном полушарии. В Украине она является пролетным и зимующим видом. Она внесена в региональные Красные книги Днепропетровской, Луганской и Харьковской областей.

Тело лебедя вытянутое, длина шеи примерно равна длине туловища. Вес взрослых птиц колеблется от 7 до 10 кг. Клюв лимонно-желтый с черным кончиком, ноги короткие, отведенные назад, оперение белое, пушистое. Самец и самка внешне почти не отличаются.

Лебеди-кликуны в основном питаются растительной пищей и водными растениями, но молодые птицы дополняют рацион мелкими беспозвоночными на мелководье.

Эти птицы моногамны и образуют пары на всю жизнь, держась вместе даже во время зимовки. Гнезда устраивают на берегах озер и водоемов с густыми зарослями, предпочитая малолюдные места, но при отсутствии угрозы могут гнездиться и вблизи людей.

