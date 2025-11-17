Настоящий "нахлебник": какой уникальный охотник живет в Украине (фото)

Подсоколик большой гнездится не только на севере Украины

В Чернобыльской зоне обитает необычный пернатый хищник, который привлекает внимание своей ловкостью и нетипичными привычками. Он ведет себя совсем не так, как другие птицы — не строит собственных гнезд и использует заброшенные.

Об этом сообщили исследователи учреждения на странице Facebook. По их данным, на территории заповедника гнездится более 20 пар подсоколиков, а всего в Украине их около 2-3 тысяч пар.

Как выглядит птица

В зону подсоколики возвращаются примерно в середине апреля. Чаще всего для гнездования они выбирают заброшенные конструкции сорок или ворон, а иногда — высотные сооружения, например электроопоры. Если в выбранном гнезде еще есть молодые птицы, они ждут, пока те улетят, и только потом занимают жилье.

В начале мая самка откладывает несколько яиц. В этот период самец активно обеспечивает семью пищей. В рационе подсоколиков можно увидеть как крупных насекомых, так и мелких птиц и летучих мышей.

Молодые подсоколики покидают гнезда в начале августа. Далее родители некоторое время обучают их охотиться, после чего в сентябре семья отправляется на зимовку.

Кратко о виде

Подсоколик большой – небольшой сокол. Верх тела темный, а низ светлее и покрыт пятнышками. Характерные черты – светлое горло и щеки, а также темные полосы на голове. На лапах и нижней части хвоста видны рыжеватые тона.

Птицы этого вида часто демонстрируют интересный прием в воздухе: самец передает еду самке прямо во время полета. Пара иногда формируется еще в период миграции.

В Украине подсоколик большой встречается практически повсеместно, за исключением Крыма, хотя редкие случаи гнездования возможны и в его горной части.

Напомним, ранее "Телеграф" о том, что Украину посетила редкая птица, вес которой не более 200 граммов.