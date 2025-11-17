Еле помещается в руки: рыбак похвастался гигантским уловом (видео)

Сазана лучше всего ловить в холодное время года

В большинстве водоемов Украины продолжается "жор" различных видов рыб перед зимой, поэтому все дальше рыбакам попадаются трофеи. Одному из таких удалось поймать дикого сазана весом 4 килограмма.

Соответствующее видео можно увидеть на странице рыбака Олега Мальборо в Facebook. Точное место, где рыбак поймал сазана, и его дальнейшая судьба пока остаются неизвестными.

Cазан: коротко о виде

Сазан, или карп обыкновенный — популярная пресноводная промысловая рыба семейства карповых. Тело карпа толстое, спина широкая, а чешуя может быть разного размера и цвета. В зависимости от условий, длина карпа может достигать 1 метра, а вес — более 20 килограммов.

Карп является одной из самых популярных рыб для любительского и спортивного рыболовства. Его ловят на злаки, кукурузу, горох, картофель, бойлы, животные наживки и различные искусственные приманки.

Как выглядит сазан

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что рыбак поймал настоящего великана и похвастался им в соцсети, однако получил критику под видео. Большинство пользователей "Facebook" были за то, чтобы он отпустил свой улов.