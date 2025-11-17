Ледве влазить у руки: рибалка похвалився гігантським уловом (відео)

Сазана найкраще ловити в холодну пору року

В більшості водойм України триває "жор" різних видів риб перед зимою, тому надалі рибалкам трапляються трофеї. Одному з таких вдалось впіймати дикого сазана на 4 кілограми.

Відповідне відео можна побачити на сторінці рибалки Олега Мальборо на Facebook. Точне місце, де рибалка зловив сазана, та його подальша доля наразі залишаються невідомими.

Cазан: коротко про вид

Сазан, або короп звичайний — популярна прісноводна промислова риба родини коропових. Тіло коропа товсте, спина широка, а луска може мати різний розмір і колір. Залежно від умов, довжина коропа може сягати до 1 метра, а вага — понад 20 кілограмів.

Короп є однією з найпопулярніших риб для аматорського та спортивного рибальства. Його ловлять на злакові, кукурудзу, горох, картоплю, бойли, тваринні наживки та різноманітні штучні приманки.

