Настоящий великан: рыбак похвастался уловом, но получил критику в сети (видео)

Местные жители проявили большой интерес к здоровенному судаку, которого поймали в Днепре, но в комментариях под видео были в основном негативные сообщения

На Сечеславской набережной в Днепре рыбаку удалось поймать "монстра" — судака, который, вероятно, был самкой с икрой.

Соответствующее видео опубликовали в "Днепре первом" в "Instagram". Точный вес судака и то, отпустили ли его обратно в воду, неизвестно.

"Телеграф" нашел соответствующее видео в Facebook. В комментариях пользователи соцсети выразили обеспокоенность, отметив, что из-за большого брюха это, вероятно, самка с икрой, и большинство призывало рыбака вернуть свою "добычу" обратно в воду.

Что пишут в комментариях под видео

Что это за рыба

Судак — хищник средних и больших размеров с удлиненным телом и двумя спинными плавниками (первый колючий, второй мягкий). У него большая голова с длинным носом, широкий рот с острыми зубами и большие глаза. Обычно достигает 40-70 см в длину и весит 2-5 кг, редко более 6 кг. Самки, особенно несущие икру, обычно больше самцов.

Самый активный судак в утренние и вечерние часы, особенно весной и осенью, на глубоких участках рек, у дамб и затопленных ям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что еще одному украинцу повезло с трофейным судаком. Мужчина написал, что сам не ожидал такого улова.