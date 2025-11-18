Он привлекает этим самок? В Украине встретили редкую птицу с особой внешностью (фото)

Синица усатая гнездится в основном среди камышей

В Днепропетровской области местная жительница зафиксировала редких птиц с характерными черными "усами". Такие наблюдения случаются нечасто, но некоторым все же удается увидеть эти уникальные создания.

В Криворожском районе жительница Ирина Карпец сфотографировала усатых синиц. Фотографиями она поделилась в сообществе "Птицы Украины", передает "Днепр Областной" в Telegram.

Ее легко узнать по внешнему виду: у самцов заметная серо-голубая голова, длинные черные "усы", рыжеватая спина и вытянутый хвост. Тогда как у самок "усов" нет. Птицы обитают преимущественно в густых зарослях камыша и относятся к редким видам, охраняемым Бернской конвенцией.

В теплое время года птицы питаются насекомыми, а зимой переходят на семена камыша.

Как выглядит редкая птица

Усатая синица распространена по всей Евразии — больше всего у побережья Северного и Балтийского морей. В Украине вид распространен преимущественно в долине Днепра и в степных плавнях.

Экологи отмечают, что популяция усатой синицы в Украине стремительно сокращается. На вид негативно влияют сжигание камыша, осушение болот, уничтожение водно-болотных угодий и суровые зимы, во время которых гибнет много птиц. Поэтому каждая новая фиксация этой редкой пернатой дает надежду на сохранение ее популяции.

