Йому вже 200 років: забутий цвинтар в Україні зберігає хрести, що показують муки Ісуса (фото)

В центрі України зберігається цвинтар, на хрестах якого можна побачити зображення предметів "Страстей Христових"

На Вінниччині є старе кладовище з рідкісними кам’яними хрестами, яке вважається одним з найцінніших історичних об’єктів у регіоні. Цей унікальний "музей" розташований просто серед вулиць села Дзигівка.

Численні скульптури на цвинтарі відображають моменти зі життя Ісуса Христа. Хто й коли створив ці шедеври — написали в "Україна Інкогніта".

Майстерно вирізьблені хрести із зображенням "Страстей Христових"

Чим унікальне кладовище в селі Вінницької області

Кам'яні хрести почали встановлювати ще у XVIII столітті, хоча більшість поховань належить до XIX століття. Серед різноманітних форм вирізняються козацькі хрести та особливо майстерні рельєфні розп’яття, створені місцевими каменотесами на межі XIX–XX століть. Поблизу свого часу працювали пісковиковий кар’єр і майстерні, тож вироби звідти вважають одними з найкращих в країні.

Кам’яний хрест із сценами "Страстей Христових"

Найбільший цвинтар розташований на півночі села, де можна побачити справжні зразки народного каменерізного мистецтва із численними релігійними символами та розгорнутими сценами "Страстей Христових".

На окремих хрестах зображені спис Лонгина, губка на держаку, драбина, півень — традиційні атрибути євангельських подій. Є й хрести з тридцятьма "срібняками" під розп’яттям, а також Діва Марія та плащаниця. Найдавніші пам’ятники датуються кінцем XVIII століття, а найстаріша збережена епітафія — 1806 роком. Тут також багато лапчастих, або козацьких, хрестів.

Що означають ці символи

Тридцять срібняків Іуди – символ зради;

Драбина — нею піднімали Ісуса на хрест;

Губка — нею змащували Ісусу губи оцтом;

Спис — ним закололи Його;

Півень — він співав Петру;

Діва Марія — мати Ісуса Христа;

Плащаниця — полотно, яким було огорнуто тіло.

Хрест із традиційними елементами християнства

Кам’яні шедеври майстрів хресторізів Дзигівки

