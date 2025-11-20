Резко похолодает и ударит мороз? Когда в Харькове выпадет снег

Харьковчанам на ближайшие дни стоит подготовить зонтики

В конце ноября во многих городах Украины ожидается мокрый снег с дождем. Но в Харькове будет преобладать облачная погода и морось, настоящая зима придет немного позже.

Согласно данным сайта Ventusky, во второй половине ноября в Харькове снега не прогнозируют, как и в первых числах декабря. Однако горожанам стоит подготовить зонтики, потому что 21-23 ноября не обойдется без осадков.

Погода в Харькове на 20-24 ноября

В ближайшие выходные температура воздуха будет составлять +12…+16 градусов, но с воскресенья, 24 ноября, в Харькове резко похолодает и столбики термометра опустятся до +5…+7 градусов.

Когда в Харькове пойдет снег

Конец ноября принесет температурные качели, но без зимней атмосферы. Декабрь начнется с плюсовых температур. Снег, возможно, выпадет уже после 4 декабря.

По данным Weather.com, в четверг и пятницу, 27-28 ноября, ожидаются ливневые дожди, небо будет скрыто за облаками. Температура составит +5…+7 градусов. А 29-30 ноября, в Харькове будет переменная облачность, без осадков и такая погода сохранится до 4 декабря.

Какой будет погода в Харькове до конца ноября

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы могут ждать минусовую температуру. Мы назвали точную дату.