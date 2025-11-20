Різко похолодає і вдарить мороз? Коли у Харкові випаде сніг

Харків’янам на найближчі дні варто підготувати парасольки

Наприкінці листопада у багатьох містах України очікується мокрий сніг з дощем. Але у Харкові переважатиме хмарна погода та мряка, справжня зима прийде трохи пізніше.

За даними сайту Ventusky, у другій половині листопада у Харкові снігу не прогнозують, як і на початку грудня. Проте городянам варто підготувати парасольки, бо 21-23 листопада не обійдеться без опадів.

Погода в Харкові на 20-24 листопада

Найближчими вихідними температура повітря становитиме +12…+16 градусів, але з неділі, 24 листопада, у Харкові різко похолодає і стовпчики термометра опустяться до +5…+7 градусів.

Коли у Харкові піде сніг

Кінець листопада принесе температурні гойдалки, але без зимової атмосфери. Грудень розпочнеться із плюсових температур. Сніг, мабуть, випаде вже після 4 грудня.

За даними Weather.com, у четвер і п’ятницю, 27-28 листопада, очікуються зливи, небо буде сховане за хмарами. Температура становитиме +5…+7 градусів. А 29-30 листопада у Харкові буде мінлива хмарність, без опадів і така погода збережеться до 4 грудня.

Якою буде погода у Харкові до кінця листопада

