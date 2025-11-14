"Даже если не будет -20": эксперт рассказал, какой ситуации со светом ждать зимой

Даже теплая зима будет повышать нагрузку на сеть

Во время морозов и сильного похолодания графики отключений света вполне могут стать более жесткими, ведь нагрузка на сеть в этот период достаточно возрастает. Даже температура в -2 градуса днем и -10 градусов ночью может оказаться проблемой.

Об этом "Телеграфу" рассказал Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий в материале ""Это уже рулетка": эксперт о том, как Украина переживет аномально холодную зиму.

Что нужно знать:

Во время морозов люди больше используют электронагреватели, что повышает потребление электроэнергии

Прошлые зимы были теплыми, но даже морозы в -2 градуса будут ощутимы для сети

Как Украина пройдет эту зиму, никто не может сказать точно

По словам Корольчука, главная проблема зимой состоит в том, что во время морозов резко возрастает потребление электроэнергии — люди включают электрообогреватели. Это дополнительная нагрузка на АЭС и то, что осталось от ТЭС.

"Другого варианта нет: вы не можете дать больше электроэнергии, чем можете выработать. Из-за повреждений есть ограничения по выдаче электроэнергии — потому и включают графики отключений", — говорит эксперт.

При этом шансы пройти зиму 2025-2026 годов без блэкаутов есть, однако следует понимать, что решающую роль в этом вопросе играют не морозы, а обстрелы. Корольчук говорит, что зимой это будет ощущаться гораздо сложнее. Даже если не будет -20°C, а будет обычная зима с температурой днем -3-5°C, а ночью -10-11°C — это все равно будет проблемой, и ограничения электроэнергии будут единственным выходом.

"Мы фактически три зимы прошли в "легком режиме" – зимы были аномально теплыми. И хорошо, что не было проблем. Но с другой стороны, если эти аномально теплые зимы закончились и будет по-настоящему холодно…" – добавляет эксперт.

Заметим, что директор ДТЭК Сахарук говорил перед зимой 2023-2024: "Я не верю, что будет вторая теплая зима подряд — такого не бывает". Но была и вторая, и даже третья тёплая зима.

"Теперь вопрос: закончился ли этот период? Это уже рулетка, честно вам скажу. Система ослаблена, работников мало, техники не хватает, теплосети изношены, ТЭС повреждены. Как мы пройдем холод — покажет время", — резюмирует Корольчук.

