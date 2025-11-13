Холодная зима отменяется? Какое явление дает самый точный прогноз погоды

Пока вероятность такой зимы составляет 70-80%

В Украине зима 2025-2026, несмотря на прогнозы арктических морозов, вполне может быть достаточно теплой. Ведь на протяжении десятилетий зимы на территории нашего государства становятся более мягкими.

Об этом "Телеграфу" рассказала Вера Балабух — заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) в материале "Теплее, влажнее, скользче: прогноз на зиму, который удивит даже скептиков".

Она говорит, что по данным расчетов мировых прогностических центров, в частности, Национальной лаборатории исследования атмосферы и океана США (NOAA), Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF) нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее обычного. Она будет похожа на зимы в предыдущие годы.

Прогноз зимы 2025-2026

При этом средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Пока вероятность такой температуры составляет 70-80%. Поэтому тенденция мягких зим, царящих на протяжении последних десятилетий, сохраняется.

Балабух говорит, что из-за глобального потепления зима в Украине стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы.

Что определяет, какой будет зима на континенте

Важную роль в определении теплой или холодной зимы играет Южное колебание (ENSO) — периодические изменения температуры поверхности воды в тропическом Тихом океане. Его теплая фаза – Эль-Ниньо, а холодная – Ла-Нинья. Эль-Ниньо обычно способствует повышению температуры зимой, тогда как Ла-Нинья — холодным и снежным зимам. По данным NOAA, осенью и зимой 2025/2026 ожидается Ла-Нинья слабой интенсивности, которая, вероятно, в январе-марте перейдет в нейтральную фазу в начале 2026 г.

Южное колебание

