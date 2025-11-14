Озимые в зоне риска: как аномально теплая зима может повредить урожай в Украине

Подобная ситуация уже наблюдалась в нашей стране в прошлом году

Впереди грядет теплая зима, которая благоприятно повлияет на выращивание озимых культур, потому что в таких условиях они хорошо перезимовывают и не вымерзают. Однако аномально высокая температура может иметь и негативное влияние.

Что нужно знать:

Температура воздуха зимой с высокой вероятностью будет 1-2 градуса выше климатической нормы

В Украине выпало достаточно осадков, что позволит посевам хорошо развиться этой зимой

Если средняя температура за сутки выше 5 градусов, вегетационный период у растений не прекращается, они входят в зиму ослабленными и могут быть повреждены

Об этом "Телеграфу" рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в материале: "Более теплая, влажная, скользкая: прогноз на зиму, который удивит даже скептиков".

По ее словам, высокая температура зимой может навредить озимым культурам.

При условии, что средняя за сутки температура выше 5 градусов вегетационный период у растений не прекращается, они входят в зиму ослабленными и могут быть повреждены при резких похолоданиях или сильных волнах холода. По словам синоптика, подобная ситуация наблюдалась в прошлом году.

Когда нет снега при сильных морозах, то, конечно, это риск как для озимых, так и для всех других культур, особенно теплолюбивых. Они просто вымерзнут. Но если нет ни того, ни другого, то это не будет иметь негативных последствий отметила Балабух.

Прогноз на зиму 2025–2026. Инфографика: "Телеграф"

Она добавила, что в настоящее время прогноз на зиму 2025/2026 годов имеет более низкую, чем обычно, надежность и требует динамического уточнения.

Это обусловлено тем, что кроме Ла-Ниньо и квазидвухлетнего колебания стратосферных ветров, которые являются доминирующими процессами влияющими на погодные условия северного полушария зимой, есть и другие непредсказуемые факторы. Последние также могут на них влиять и обуславливать значительную изменчивость подытожила собеседница.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие сюрпризы Украине готовит зима в этом году.