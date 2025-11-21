"Трамп хотел капитуляцию, но…" Как украинцы отреагировали на новые заявления Зеленского о "мирном плане" США

Были и упоминания о громком коррупционном скандале в энергетике

Опубликованное президентом Украины Владимиром Зеленским обращение о "мирном плане" США вызвало немалую реакцию медиа и украинских деятелей. Свое мнение высказал глава Львовской ОГА Максим Козицкий и ряд журналистов, поддержавших речь главы государства.

Что нужно знать:

Украинцы понимают, что сейчас тяжелая ситуация и давление на Киев очень большое

Журналист Клименко считает, что "28 пунктов" Трампа уже были известны давно

Зеленский в заявлении подчеркнул, что будет отстаивать проукраинскую позицию на переговорах

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий написал коротко: "Что мы выбираем? Достоинство…".

Известный шоумен и волонтер Сергей Притула критически высказался о последних событиях: "В преддверии Дня Достоинства и Свободы нам предложили мирный план. Достоинство там отсутствует. И свобода там не гарантирована. Но чего ожидать от людей, которые предлагают нам просто все забыть, проглотить и… торговать с россиянами, заниматься культурным обменом, ездить друг к другу в гости?!! Мирный план должен диктовать не партнеры, а сильная украинская армия. Стояли, стоим и выстоим. Не на коленях и не унижены".

По мнению главного редактора BlackSeaNews Андрея Клименко, Украина и Европа давно сделали выбор. Уже хорошо заметно, какой выбор делает президент США Дональд Трампа, ведь он не скрывал своей приверженности к главе России Владимиру Путину, пишет журналист.

"Санкции в отношении ЛУКОЙЛа и Роснефти — это же не санкции в обычном смысле: это просто взятка РФ заокеанскому вождю в виде интересных нефте-бензо-активов по миру за бесценок. И я поэтому совсем не переживаю и даже читать те 28 пунктов "детского лепета риэлтеров на лужайке" не собираюсь", — пишет главред BlackSeaNews.

По его словам, все эти "28 пунктов" так или иначе звучали, их суть ясна. Но сейчас действительно есть риск потерять "привередливого и богатого" партнера. Однако есть надежда, что Украина и партнеры уже накопили достаточно опыта, чтобы противостоять давлению Вашингтона и добиваться справедливого мира.

"Такие, брат, времена наступили. И мы их пройдем с тем Достоинством и Свободой, которая была на Майданах и есть в войне с врагом. Держимся. Все будет. Все уже видели и не испугаемся", — резюмировал Клименко.

Известный адвокат Клим Братковский написал: "Хотел написать пост, но президент Зеленский все сказал в своем выступлении. Сейчас — самое драматическое и ответственное время".

Доктор философских наук, ведущий научный сотрудник НПО "Дух и Литера" Алексей Панич считает: если действительно "мирный план" имеет сильные пророссийские наративы, то он в очередной раз показывает, как Кремль и Белый дом не понимают Украину.

"Я не знаю, действительно ли авторы "28 пунктов" рассчитывали, что Зеленский, ослабленный коррупционным скандалом, легче согласится на фактическую капитуляцию, но на самом деле вышло ровно наоборот: патриотическая реакция Зеленского на проект Виткоффа-Дмитриева побуждает по крайней мере часть украинцев снова сплотиться вокруг президента-патриота, забыв (хоть временно) о заглушенном этой декларацией патриотизме коррупционном скандале", — говорится в сообщении.

Украинская журналистка Мирослава Барчук говорит, что тон речи президента и его слова дают понять – ситуация серьезная и сложная. Однако считает, что все же вместо "срача" Зеленскому надо было сказать всего несколько вещей:

Беру на себя ответственность.

Совершенно осознаю, насколько негативно масштабный коррупционный скандал обессиливает государство, влияет на общественное настроение и подрывает дух украинцев. Считаю это недопустимым в решающий момент нашей истории, который мы все вместе переживаем.

Сделаю все возможное, чтобы восстановить ваше доверие и в будущем не допускать подобных ударов по стране.

Журналист и военнослужащий Петр Шуклинов на своем канале "Несемось!" подчеркнул, что готов бороться за Украину до последнего и не поддаваться мирным соглашениям, выгодным России.

Журналист Виктор Трегубов и общественная деятель Айвазовская Ольга тоже отреагировали на заявление президента.

